Звезды на премьере фэнтези о русалке Ариэль: Монро в бомбере, Катя Сильченко в "голой" юбке

В кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver, состоялась премьера фэнтези от Disney — "Русалочка". Режиссером фильма выступил Роб Маршалл, а композиторами – Лин-Мануэль Миранда и Алан Менкен.

Посмотреть историю обо всем известной с детства русалке Ариэль пришли Монро, Катя Сильченко, Мишель Андраде, Валерия Толочина, Вячеслав Соломко, Юла и другие.

Монро

Катя Сильченко с дочерью

Мишель Андраде

Валерия Толочина с дочками

Вячеслав Соломко

Юла с дочками

Некоторые гости мероприятия появились в стильных "морских" луках от украинского бренда Darja Donezz.

Гость мероприятия в образе от Darja Donezz

Гость мероприятия в образе от Darja Donezz

Гость мероприятия в образе от Darja Donezz

"Русалочка" – это история о красивой русалке Ариэль, которую сыграла Холли Бейли. Самая молодая и дерзкая из дочерей короля Тритона, Ариэль, стремится узнать больше о мире над водой. Во время одного из путешествий на поверхность она влюбляется в принца Эрика.

Хотя русалкам запрещено общаться с людьми, Ариэль должен следовать зову сердца. Поэтому она заключает соглашение со злой морской ведьмой, Урсулой, которая дает Ариэль шанс выяснить, какая она жизнь на земле. Но это ставит под угрозу ее собственную жизнь и корону отца.

Русалку Ариэль сыграла очаровательная Холли Бейли. В ленте сыграли также Хавьер Бардем, Давид Диггз, Мелисса Маккарти, Джона Гавер-Кинг, Аквафина и Джейкоб Трембле.

Фильм "Русалочка" с сегодняшнего дня в украинском прокате.

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