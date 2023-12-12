Звезды на премьере фильма "Анатомия падения": Геля Зозуля в кокетливом мини-платье, Валерий Харчишин – в черном свитшоте

В столичном кинотеатре "Оскар" состоялась премьера триллера "Анатомия падения".

Мероприятие посетили звезды и блогеры, среди которых: лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, телеведущая Янина Соколова, писатель Андрей Кокотюха, певицы Геля Зозуля и София Егорова, комик Костя Клепко ("Четкий паца"), блогеры Марина Александрова (Скажена), Оксана Андриец, Елена Жовнир, Алина Гомон, Татьяна Карикова, Яна Винниченко, режиссер Тоня Ноябрева, актер Влад Никитюк, актрисы Анна Гуляева, Влада Дедкова, Инна Приходько и Соломия Кириллова, телеведущий Вячеслав Соломко, журналист, куратор искусства Катя Тейлор, стилист Василий Бондаренко и другие.

Валерий Харчишин и Янина Соколова/Фото Насти Теликовой

София Егорова/Фото Насти Теликовой

Яна Алтухова и Катя Тейлор/Фото Насти Теликовой

София Егорова/Фото Насти Теликовой

Вячеслав Соломко/Фото Насти Теликовой

Яна Алтухова и Катя Тейлор/Фото Насти Теликовой

Денис Иванов, Фредерик Руссо/Фото Насти Теликовой

Гости премьеры/Фото Насти Теликовой

Музыкальную атмосферу вечера создавал Super Dj Mavr.

Super Dj Mavr/Фото Насти Теликовой

О фильме:

В центре сюжета ленты – успешная писательница, подозреваемая в убийстве своего мужа. Женщина отрицает вину, но следствие открывает все больше подозрительных обстоятельств семейной жизни. И даже у сына появляются сомнения в невиновности матери. Что же на самом деле произошло в отдаленном шале во французских Альпах?

Главную роль в фильме исполнила Сандра Хюллер, которая за эту работу уже второй раз стала Лучшей европейской актрисой по версии Европейской киноакадемии.

Режиссер картины – Жюстин Трие, которая также является автором сценария совместно со своим мужем Артуром Арари – актером, режиссером, сценаристом, внуком известного французского актера Клемана Арари ("Ночь шпионов", 1959 г.). Оператор фильма – Симон Бофиль, в свое время работавший над большим французским хитом "1+1".

Напомним, фильм "Анатомия падения" стал победителем нынешнего Каннского кинофестиваля и лучшим европейским фильмом по версии Европейской киноакадемии. Лента также получила 4 номинации на премии "Золотой глобус": за лучший драматический фильм, лучший сценарий, лучшую женскую роль в драматическом фильме, не английский фильм. "Анатомия падения" также вошла в список лучших фильмов года от таких иностранных медиа: Variety, BBC, Empire, Rolling Stone, Vogue и других.

В украинский прокат фильм выйдет 14 декабря.

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