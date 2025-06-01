Звезды на премьере фильма: Анна Добрыднева – в пастельно-оранжевом тренче, Анна Ризатдинова – в черном платье

Анна Добрыднева

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В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера приключенческого фильма "Карате Кид: Легенды" , которую посетили певица Анна Добрыднева и бронзовый призер Олимпийских игр, гимнастка Анна Ризатдинова со своим сыном. Знаменитые красавицы продемонстрировали на ивенте красивые луки.

Анна Добрыднева предстала в черном боди, темных широких джинсах и пастельно-оранжевом тренче. Наряд певица дополнила молочно-бежевыми кроссовками и сумкой от бренда Puccini.

Анна Добрыднева

Анна сделала прическу с локонами, макияж с черными стрелками и помадой цвета пыльной розы, а также френч с акцентным розовым цветом.

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Анна Добрыднева

Анна Ризатдинова выбрала для своего появления черное короткое платье с рукавами три четверти. Свой аутфит гимнастка дополнила черной сумкой с золотистой фурнитурой. У нее была укладка с мягкими локонами, нежный макияж и элегантные золотые серьги в ушах.

Анна Ризатдинова с сыном

О фильме:

После семейной трагедии юный мастер кунг-фу Ли Фан вынужден покинуть свой дом в Пекине и переехать в Нью-Йорк вместе с матерью. Ли пытается оставить прошлое позади и найти свое место среди новых одноклассников. Но, хоть он и не хочет драться, неприятности преследуют его повсюду. Когда новому другу нужна его помощь, Ли принимает участие в соревнованиях по каратэ, но одного мастерства недостаточно для победы. Учитель Ли, мистер Хан, обращается за помощью к настоящему Карате Киду — Даниэлю ЛаРуссо. Ли открывает для себя новый подход к бою, сочетая два стиля в один для решающего поединка в мире боевых искусств.

Фильм "Карате Кид: Легенды" уже в украинском прокате.

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