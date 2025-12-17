- Дата публикации
Звезды на премьере фильма «Аватар: Огонь и Пепел»: Анна Добрыднева в корсете с молнией, Анатолий Анатолич — в жилете с букле
Знаменитости первыми посмотрели продолжение одной из самых масштабных кинематографических историй современности.
В Киеве, в кинотеатре «Планета Кино», состоялась громкая премьера масштабного фантастического эпоса «Аватар: Огонь и Пепел». Это третья часть культовой франшизы Джеймса Кэмерона, которая переносит зрителей в удивительный и опасный мир Пандоры.
Мероприятие посетили знаменитости: певица Анна Добрыднева, певцы Тарас Тополя с сыновьями, Муаяд, Саша Чемеров, Артем Никитин, ведущий Анатолий Анатолич с женой Юлой и дочками, комикеса Лера Мандзюк, актеры Алексей Суровцев и Алексей Нагрудный, актрисы Антонина Хижняк, Ольга Атанасова, Елена Узлюк, Мила Римар и Анна Чиж, которая сдублировала роль главной антагонистки в фильме.
О фильме:
В третьей главе саги Джеймс Кэмерон расширяет границы вселенной «Аватара», сочетав зрелищный экшн, научную фантастику и эмоциональную семейную историю.
В ленте снова появляются бывший морпех, а сейчас предводитель народа На’ви Джейк Салли (Сэм Уортингтон), воительница Нейтири (Зои Салдана) и семья Салли, которые оказываются перед новыми угрозами и испытаниями.
«Аватар: Огонь и Пепел» — это новый этап великой саги о столкновении цивилизаций, ответственности за выбор и борьбе за будущее в мире, где гармония с природой имеет решающее значение.
В украинский прокат «Аватар: Огонь и Пепел» выходит 18 декабря.