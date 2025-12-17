Анна Добрыднева

В Киеве, в кинотеатре «Планета Кино», состоялась громкая премьера масштабного фантастического эпоса «Аватар: Огонь и Пепел». Это третья часть культовой франшизы Джеймса Кэмерона, которая переносит зрителей в удивительный и опасный мир Пандоры.

Мероприятие посетили знаменитости: певица Анна Добрыднева, певцы Тарас Тополя с сыновьями, Муаяд, Саша Чемеров, Артем Никитин, ведущий Анатолий Анатолич с женой Юлой и дочками, комикеса Лера Мандзюк, актеры Алексей Суровцев и Алексей Нагрудный, актрисы Антонина Хижняк, Ольга Атанасова, Елена Узлюк, Мила Римар и Анна Чиж, которая сдублировала роль главной антагонистки в фильме.

Анна Добрыднева/Фото Анастасии Теликовой

Тарас Тополя с сыновьями/Фото Анастасии Теликовой

Анатолий Анатолич и Юла с детьми/Фото Анастасии Теликовой

Алексей Суровцев/Фото Анастасии Теликовой

Ольга Атанасова/Фото Анастасии Теликовой

Alyara и Даша Лотоцкая/Фото Анастасии Теликовой

Николай Матросов и Анна Добрыднева/Фото Анастасии Теликовой

Тарас Тополя с сыновьями, Alyara/Фото Анастасии Теликовой

Светлана Михайская/Фото Анастасии Теликовой

Татьяна Колчанова, Екатерина Петренко, Alyara, Анна Луценко, Даша Лотоцкая, Снежана Успенская, Елизавета Котова/Фото Анастасии Теликовой

Natella Kirs/Фото Анастасии Теликовой

Виктория Шептиенко/Фото Анастасии Теликовой

Ольга Атанасова и Татьяна Колчанова/Фото Анастасии Теликовой

Анна Адамович, Мариетта, Alyara, Анна Луценко, Лидия Новоселецкая/Фото Анастасии Теликовой

Инна Гордеева/Фото Анастасии Теликовой

Яна Винниченко/Фото Анастасии Теликовой

О фильме:

В третьей главе саги Джеймс Кэмерон расширяет границы вселенной «Аватара», сочетав зрелищный экшн, научную фантастику и эмоциональную семейную историю.

В ленте снова появляются бывший морпех, а сейчас предводитель народа На’ви Джейк Салли (Сэм Уортингтон), воительница Нейтири (Зои Салдана) и семья Салли, которые оказываются перед новыми угрозами и испытаниями.

«Аватар: Огонь и Пепел» — это новый этап великой саги о столкновении цивилизаций, ответственности за выбор и борьбе за будущее в мире, где гармония с природой имеет решающее значение.

В украинский прокат «Аватар: Огонь и Пепел» выходит 18 декабря.