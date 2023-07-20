Звезды на премьере фильма "Барби": Ксения Мишина в цветочном мини-платье, Монро – в розовых велосипедках

Красавицы выбрали для ивента гламурные образы в розовых оттенках.

На днях в Киеве, в кинотеатрах Multiplex, состоялось два премьерных показа романтической комедии от режиссера Греты Гервиг – "Барби", в которой главные роли сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.

Фото Кирилл Авраменко

Мероприятие посетили украинские селебрити, среди которых Ксения Мишина, Монро, Мишель Андраде, Екатерина Сильченко, Диана Глостер, Даша Коломиец, Максим Гордеев, Вячеслав Соломка, Мила Еремеева, Алексей Прищепа и другие.

Ксения Мишина/Фото Кирилл Авраменко

Монро/Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Мишель Андраде/Фото Кирилл Авраменко

Даша Коломиец/Фото Кирилл Авраменко

Екатерина Сильченко/Фото Кирилл Авраменко

Вячеслав Соломка/Фото Кирилл Авраменко

Максим Гордеев/Фото Кирилл Авраменко

Мила Еремеева/Фото Кирилл Авраменко

Алексей Прищепа /Фото Кирилл Авраменко

Рассмотрим лучшие луки, в которых звезды посетили премьеру.

Наше внимание привлекла Ксения Мишина, продемонстрировавшая на ивенте эффектный образ. Актриса предстала перед фотокамерой в коротком розовом платье с цветочным принтом и V-образным вырезом, которое отлично подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд она скомбинировала с черными босоножками с ремешками и черной сумочкой.

Ксения Мишина/Фото Кирилл Авраменко

Ксения Мишина/Фото Кирилл Авраменко

Перевоплотилась в настоящую куклу Барби блогер Монро. Она позировала в розовой удлиненной футболке с принтом и вырезами, розовых велосипедах и туфлях в тон, украшенных брошями с камнями.

Монро/Фото Кирилл Авраменко

Мишель Андраде выбрала для мероприятия синий брючный костюм с принтом, белый кроп-топ от бренда The COAT by Katya Silchenko, розовые сандалии на высокой подошве и завершила аутфит розовой сумочкой.

Мишель Андраде/Фото Кирилл Авраменко

Мишель Андраде/Фото Кирилл Авраменко

Диана Глостер предстала в твидовом розовом костюме с принтом "гусиная лапка", состоявшего из укороченного жакета-топа и мини-юбки с разрезами. Лук она дополнила светло-розовыми туфлями и сумочкой из денима.

Диана Глостер/Фото Кирилл Авраменко

Еще предлагаем посмотреть на гламурные образы гостей мероприятия, пришедших в розовом:

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Кроме того, в рамках премьеры украинский бренд Katerina Rutman представил гламурную коллекцию платьев. Модели в ярких нарядах были похожи на кукол Барби.

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Интересные факты о ленте:

актеры и съемочная команда "Барби" имеют 8 побед на премии "Оскар" и 50 номинаций на премию.

во время подготовки к съемкам фильма Грета Гервиг позвонила режиссеру Питеру Вейру, чтобы тот поделился опытом работы над лентой "Шоу Трумэна" и рассказал о создании кукольной нереальности, которую режиссер хотела создать в Барби-Ленде.

С сегодняшнего дня фильм "Барби" – в украинском прокате.

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

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