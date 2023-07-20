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Звезды на премьере фильма "Барби": Ксения Мишина в цветочном мини-платье, Монро – в розовых велосипедках

Звезды на премьере фильма "Барби": Ксения Мишина в цветочном мини-платье, Монро – в розовых велосипедках

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2175
Время на прочтение
2 мин
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Звезды на премьере фильма "Барби": Ксения Мишина в цветочном мини-платье, Монро – в розовых велосипедках

Монро/Фото Кирилл Авраменко

Красавицы выбрали для ивента гламурные образы в розовых оттенках.

На днях в Киеве, в кинотеатрах Multiplex, состоялось два премьерных показа романтической комедии от режиссера Греты Гервиг – "Барби", в которой главные роли сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.

Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко

Мероприятие посетили украинские селебрити, среди которых Ксения Мишина, Монро, Мишель Андраде, Екатерина Сильченко, Диана Глостер, Даша Коломиец, Максим Гордеев, Вячеслав Соломка, Мила Еремеева, Алексей Прищепа и другие.

Ксения Мишина/Фото Кирилл Авраменко / ©
Ксения Мишина/Фото Кирилл Авраменко
Монро/Фото Кирилл Авраменко / ©
Монро/Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Мишель Андраде/Фото Кирилл Авраменко / ©
Мишель Андраде/Фото Кирилл Авраменко
Даша Коломиец/Фото Кирилл Авраменко / ©
Даша Коломиец/Фото Кирилл Авраменко
Екатерина Сильченко/Фото Кирилл Авраменко / ©
Екатерина Сильченко/Фото Кирилл Авраменко
Вячеслав Соломка/Фото Кирилл Авраменко / ©
Вячеслав Соломка/Фото Кирилл Авраменко
Максим Гордеев/Фото Кирилл Авраменко / ©
Максим Гордеев/Фото Кирилл Авраменко
Мила Еремеева/Фото Кирилл Авраменко / ©
Мила Еремеева/Фото Кирилл Авраменко
Алексей Прищепа /Фото Кирилл Авраменко / ©
Алексей Прищепа /Фото Кирилл Авраменко

Рассмотрим лучшие луки, в которых звезды посетили премьеру.

Наше внимание привлекла Ксения Мишина, продемонстрировавшая на ивенте эффектный образ. Актриса предстала перед фотокамерой в коротком розовом платье с цветочным принтом и V-образным вырезом, которое отлично подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд она скомбинировала с черными босоножками с ремешками и черной сумочкой.

Ксения Мишина/Фото Кирилл Авраменко / ©
Ксения Мишина/Фото Кирилл Авраменко
Ксения Мишина/Фото Кирилл Авраменко / ©
Ксения Мишина/Фото Кирилл Авраменко

Перевоплотилась в настоящую куклу Барби блогер Монро. Она позировала в розовой удлиненной футболке с принтом и вырезами, розовых велосипедах и туфлях в тон, украшенных брошями с камнями.

Монро/Фото Кирилл Авраменко / ©
Монро/Фото Кирилл Авраменко

Мишель Андраде выбрала для мероприятия синий брючный костюм с принтом, белый кроп-топ от бренда The COAT by Katya Silchenko, розовые сандалии на высокой подошве и завершила аутфит розовой сумочкой.

Мишель Андраде/Фото Кирилл Авраменко / ©
Мишель Андраде/Фото Кирилл Авраменко
Мишель Андраде/Фото Кирилл Авраменко / ©
Мишель Андраде/Фото Кирилл Авраменко

Диана Глостер предстала в твидовом розовом костюме с принтом "гусиная лапка", состоявшего из укороченного жакета-топа и мини-юбки с разрезами. Лук она дополнила светло-розовыми туфлями и сумочкой из денима.

Диана Глостер/Фото Кирилл Авраменко / ©
Диана Глостер/Фото Кирилл Авраменко

Еще предлагаем посмотреть на гламурные образы гостей мероприятия, пришедших в розовом:

Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко

Кроме того, в рамках премьеры украинский бренд Katerina Rutman представил гламурную коллекцию платьев. Модели в ярких нарядах были похожи на кукол Барби.

Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко

Интересные факты о ленте:

  • актеры и съемочная команда "Барби" имеют 8 побед на премии "Оскар" и 50 номинаций на премию.
  • во время подготовки к съемкам фильма Грета Гервиг позвонила режиссеру Питеру Вейру, чтобы тот поделился опытом работы над лентой "Шоу Трумэна" и рассказал о создании кукольной нереальности, которую режиссер хотела создать в Барби-Ленде.

С сегодняшнего дня фильм "Барби" – в украинском прокате.

Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко
Фото Кирилл Авраменко / ©
Фото Кирилл Авраменко

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Дата публикации
Просмотры
2175
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