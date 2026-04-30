Звезды на премьере фильма "Дьявол носит Прада 2": Сумская, Денисенко, Решетник, MELOVIN, Карма и другие

В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver), состоялась премьера долгожданного фильма "Дьявол носит Прада 2". Это сиквел ленты Дэвида Франкеля, который почти двадцать лет назад стал символом мира моды, амбиций и бескомпромиссных решений.

На мероприятии собралось немало звездных гостей, среди которых были: соучредитель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская, актрисы Ольга Сумская, Ксения Мишина, Елена Светлицкая, Наталка Денисенко, Дарья Трегубова, Юлия Буйновская, продюсер и режиссер Алексей Комаровский, ведущие Людмила Барбир, Наталья Островская, Григорий и Кристина Решетники, Андрей Черновол, певец MELOVIN, дизайнеры Игорь Фролов и Екатерина Сильченко, художница Саша Норова, инфлуенсеры Дарья Квиткова, Игорь Донских и Николас Карма, легенда киевского "Динамо" Александр Шовковский

Ирина Данилевская/Фото Maksim Lisovoi

Ольга Сумская с дочкой Анной и мужем Виталием Борисюком/Фото Maksim Lisovoi

Григорий и Кристина Решетники/Фото Maksim Lisovoi

Юрий Савранский и Наталка Денисенко/Фото Maksim Lisovoi

Людмила Барбир и Наталья Островская/Фото Maksim Lisovoi

Мила Нитич/Фото Maksim Lisovoi

Елена Светлицкая/Фото Maksim Lisovoi

Дарья Трегубова/Фото Maksim Lisovoi

MELOVIN/Фото Maksim Lisovoi

Екатерина Сильченко/Фото Maksim Lisovoi

Оксана Гутцайт и Алексей Комаровский/Фото Maksim Lisovoi

Алина Пухальская, Анна Неплях, Таня Ли/Фото Maksim Lisovoi

Анастасия Половинкина и Ирина Кулешина/Фото Maksim Lisovoi

Алина Онопа/Фото Maksim Lisovoi

Екатерина Сильченко и Юлия Ермолаева/Фото Maksim Lisovoi

Марина Гайович/Фото Maksim Lisovoi

Дарья Бордун и Анна Адамович/Фото Антон Забельский

Елена Филонова/Фото Maksim Lisovoi

Нателла Кирс/Фото Maksim Lisovoi

OSTROVSKYI/Фото Maksim Lisovoi

На ивент также пришли телеведущий и журналист Андрей Данилевич с женой Тетяной, которые стали единственными украинцами, снявшимися в фильме "Дьявол носит Прада 2". Супруги поделились интересными моментамисо съемок в Милане.

Андрей и Татьяна Данилевичи/Фото Maksim Lisovoi

На премьере также присутствовали актрисы дубляжа Ирина Ткаленко и Елена Узлюк - которые озвучили Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Они же дублировали их и в первом фильме 20 лет назад.

Ирина Ткаленко и Елена Узлюк/Фото Maksim Lisovoi

О фильме:

Сиквел возвращает зрителей в знакомую глянцевую вселенную, где правила диктует главный редактор глянцевого журнала "Runway" Миранда Пристли (Мерил Стрип), а каждый шаг имеет свою цену. В центре истории - Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), которая за эти годы построила собственный путь и сталкивается с прошлым. Вместе с Эмили Чарлтон (Эмили Блант) она оказывается в новой реальности индустрии.

Лента "Дьявол носит Прада 2" с сегодняшнего дня, 30 апреля, в украинском прокате.

