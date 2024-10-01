Звезды на премьере фильма "Джокер: Безумие на двоих": Женя Галич – в зеленой кожанке, Алексей Суровцев – в картузе

В Киеве, в кинотеатре "Мультиплекс", состоялась премьера криминальной драмы "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом (Артур Флэк) и Леди Гагой (Гарли Квинн) в главных ролях.

Ивент посетили звездные мужчины: лидер группы O.Torvald Женя Галич, певцы LAUD и КилимМен, актер Алексей Суровцев, ведущие Анатолий Анатолич и Вячеслав Соломко.

Женя Галич появился в зеленой кожаной куртке, черном свитере в рубчик, широких штанах и черной шапке.

Женя Галич/Фото Кирилла Авраменко

Алексей Суровцев был одет в джинсы, черные футболку и пиджак с принтом на рукавах. Свой лук он дополнил кепкой, как у Томаса Шелби из сериала "Острые козырьки".

Алексей Суровцев/Фото Кирилла Авраменко

LAUD сочетал черную кожанку с коричневым худи и брюками песочного оттенка.

LAUD/Фото Кирилла Авраменко

На КилимМене были его фирменные маска и перчатки, черный головной убор, водолазка, клетчатая кофта и черные брюки.

Ковер/Фото Кирилла Авраменко

Анатолий Анатолич предстал в черном лонгсливе с принтом и черных штанах с большим накладным карманом.

Анатолий Анатолич/Фото Кирилла Авраменко

Вячеслав Соломко сделал ставку на белую футболку и черный "рабочий" комбинезон.

Вячеслав Соломко/Фото Кирилла Авраменко

Но всех звездных мужчин затмил образ гостя, который очень тщательно подготовился к мероприятию.

Гость ивента/Фото Кирилла Авраменко

О фильме:

В центре сюжета – Артур Флэк, который находится в больнице Аркхэм. Он ожидает суда из-за преступлений, совершенных им в образе Джокера. Разрываясь между двумя личностями, Артур не только познает настоящую любовь, но и найдет музыку, которая всегда играла внутри него.

"Джокер: Безумие на двоих" – это сиквел "Джокера" 2019 года, заработавший в мировом прокате 1 миллиард долларов и ставший самым кассовым в рейтинге R в истории мирового кинопроката.

Психологическая драма была выдвинута в 11 номинациях на премию "Оскар", но победу одержала лишь в двух: "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс) и "Лучшая музыка к фильму" (композитор Гильдур Гуднадоттир).

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