Звезды на премьере фильма: Екатерина Кузнецова в экстравагантной шляпке, Татьяна Малкова — в платье с перьями

Звездные красавицы в эффектных образах презентовали комедию со своим участием.

Екатерина Кузнецова

В Киеве состоялся допремьерный показ украинской романтической комедии «Испытательный срок», которая выйдет на широкие экраны 8 января.

На мероприятии присутствовали актеры, сыгравшие в фильме: Екатерина Кузнецова, Татьяна Малкова, Кирилл Парастаев, Маричка Хоменко, Тарас Цимбалюк, Елена Узлюк и другие.

Екатерина Кузнецова и Кирилл Парастаев

Команда фильма

Премьеру посетили также Павел Зибров, который появился в ленте в роли камео, Анна Саливанчук, Дарья Трегубова, Елена Лавренюк, Алексей Суровцев, Константин Грубич, Неля Шовкопляс и другие.

Павел Зибров

Анна Саливанчук

Дарья Трегубова

Елена Лавренюк

Анна Саливанчук, Дарья Трегубова, Елена Лавренюк, Алексей Суровцев,

Главная героиня фильма Екатерина Кузнецова предстала на ивенте в эффектном образе от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko из коллекции Fall-Winter 2025-2026. На звезде был наряд темно-бежевого цвета, который состоял из асимметричной юбки миди и топа на бретельках, с молнией-застежкой и баской.

Екатерина Кузнецова

Аутфит актриса дополнила экстравагантной шляпкой с перьями, туфлями на каблуках и черной стеганой сумочкой от Chanel. У нее была укладка с мягкими локонами и нежный макияж.

Екатерина Кузнецова

Татьяна Малкова очаровала романтическим луком в светлом шелковом платье миди с белым кружевом на воротнике и белыми перьями на манжетах и подоле от ровенского бренда E.Milliko. Наряд она скомбинировала с розовыми остроносыми туфлями и сумкой с цветочным принтом.

Татьяна Малкова

Актриса сделала прическу с локонами, макияж с коралловой помадой, украсила уши золотыми серьгами, а шею — цепочкой с кулоном-камнями.

Татьяна Малкова

О фильме:

Это интересная история о любви, амбициях и втором шансе. Производством ленты занимались 1+1 media и SFERA FILM. Продюсером фильма выступила Анна Гончар, а режиссером — Ирина Громозда.

В центре сюжета дочь влиятельного бизнесмена Полина, которая после измены отца решает начать все сначала. Она проходит испытательный срок в рекламном агентстве, где ее главным конкурентом становится Роман — молодой, амбициозный и уверенный в себе специалист. Их соперничество превращается в настоящий эмоциональный поединок, в котором профессиональная борьба постепенно переходит в игру чувств.

