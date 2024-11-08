Звезды на премьере фильма "Эмилия Перес": Монро в прозрачном топе, Michelle Andrade – в кожанке

Звездные красавицы озвучили главных героинь криминального мюзикла.
В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма Жака Одияра "Эмилия Перес", в котором сыграли Зои Салдана, Селена Гомес, Адриана Пас и Карла София Гаскон.
Ивент посетили звезды украинской озвучки фильма – Неугомонная Монро и Michelle Andrade, певица ROXOLANA, режиссер Тоня Ноябрева, режиссер Михаил Ильенко и кинокритик Адрий Алферов.
Яна Алтухова отвечала за музыкальную атмосферу, подарив гостям зажигательный диджей-сет.
О фильме:
Лента является претендентом на премию "Оскар" от Франции, номинантом Европейской киноакадемии и лауреатом Каннского кинофестиваля.
"Эмилия Перес" – это уникальный жанровый микс, сочетающий в себе элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла. Фильм рассказывает историю Рити – адвоката, которая чувствует себя на работе не в своей тарелке. Ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам уйти от ответственности. Но однажды героиня получает неожиданное предложение. Она должна помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать план побега, став женщиной, о чем он всегда мечтал.
Напомним, криминальный мюзикл "Эмилия Перес" уже в украинском прокате.
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