Звезды на премьере фильма "Эмилия Перес": Монро в прозрачном топе, Michelle Andrade – в кожанке

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма Жака Одияра "Эмилия Перес", в котором сыграли Зои Салдана, Селена Гомес, Адриана Пас и Карла София Гаскон.

Ивент посетили звезды украинской озвучки фильма – Неугомонная Монро и Michelle Andrade, певица ROXOLANA, режиссер Тоня Ноябрева, режиссер Михаил Ильенко и кинокритик Адрий Алферов.

Монро/Фото пресс-служба

Michelle Andrade/Фото пресс-служба

ROXOLANA/Фото прессслужба

Монро и Тоня Ноябрева/Фото пресс-служба

Монро и Michelle Andrade/Фото пресс-служба

Яна Алтухова отвечала за музыкальную атмосферу, подарив гостям зажигательный диджей-сет.

Яна Алтухова/Фото пресс-служба

О фильме:

Лента является претендентом на премию "Оскар" от Франции, номинантом Европейской киноакадемии и лауреатом Каннского кинофестиваля.

"Эмилия Перес" – это уникальный жанровый микс, сочетающий в себе элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла. Фильм рассказывает историю Рити – адвоката, которая чувствует себя на работе не в своей тарелке. Ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам уйти от ответственности. Но однажды героиня получает неожиданное предложение. Она должна помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать план побега, став женщиной, о чем он всегда мечтал.

Напомним, криминальный мюзикл "Эмилия Перес" уже в украинском прокате.

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