Ирина Сопонару

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В кинотеатре Multiplex (ТРЦ Respublika Park) состоялся премьерный показ новой супергеройской истории от Marvel Studios – «Фантастическая 4: Первые шаги» . Фильм рассказывает об истоках культовой команды в стилистике ретро-футуризма 60-х.

Поклонники Marvel/Фото Кирилл Авраменко

Ивент посетили звездные гости, инфлюэнсеры и поклонники Marvel. Среди них были комики Ирина Сопонару и Екатерина Никитина, певцы Муаяд, Tom Soda и Дима Прокопов, кинорежиссер Дмитрий Авдеев, актеры Влад Никитюк, Максим Девизоров, Павел Шпегун, Екатерина Брайковская, Александр Боднар и другие.

Ирина Сопонарю/Фото Кирилл Авраменко

Екатерина Никитина/Фото Кирилл Авраменко

Команда дубляжа/Фото Кирилл Авраменко

Влада Дедкова/Фото Кирилл Авраменко

Муаяд/Фото Кирилл Авраменко

Tom Soda/Фото Кирилл Авраменко

Дима Прокопов/Фото Кирилл Авраменко

Влад Никитюк/Фото Кирилл Авраменко

Максим Девизоров/Фото Кирилл Авраменко

Анна Адамович, Алиса Дикалова, Алина Онопа и Анна Луценко/Фото Кирилл Авраменко

Николай Матросов/Фото Кирилл Авраменко

Снежана Успенская/Фото Кирилл Авраменко

Алина Онопа, Лидия Новоселецкая и Анна Луценко/Фото Кирилл Авраменко

За музыкальное настроение отвечали диджеи «Так а шо ти?», которые порадовали диджей-сетами с хитами 90-х и 00-х.

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Диджеи «Так а шо ти?»

«Так а шо ти?»

О фильме:

Рид Ричардс (Педро Паскаль), Сью Шторм (Ванесса Кирби), Джонни Шторм (Джозеф Куинн) и Бен Гримм (Эбон Мосс-Бахрах) предстают перед самым тяжелым испытанием. Они балансируют между своими героическими обязанностями и семейными связями на фоне угрозы со стороны космического бога Галактуса (Ральф Инессон) и его загадочной вестницы Серебряной Серферки (Джулия Гарнер).

«Фантастическая 4: Первые шаги» – это взрывная смесь супергеройского экшна, стиля и семейной драмы. В украинском прокате – с 24 июля.