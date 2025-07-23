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- Шоу-бизнес
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Звезды на премьере фильма «Фантастическая 4: Первые шаги»: Ирина Сопонару в джинсовой мини-юбке, Екатерина Никитина – в цветочном топе
В украинский прокат выходит супергеройская лента с Педро Паскалем и Ванессой Кирби в главных ролях.
В кинотеатре Multiplex (ТРЦ Respublika Park) состоялся премьерный показ новой супергеройской истории от Marvel Studios – «Фантастическая 4: Первые шаги» . Фильм рассказывает об истоках культовой команды в стилистике ретро-футуризма 60-х.
Ивент посетили звездные гости, инфлюэнсеры и поклонники Marvel. Среди них были комики Ирина Сопонару и Екатерина Никитина, певцы Муаяд, Tom Soda и Дима Прокопов, кинорежиссер Дмитрий Авдеев, актеры Влад Никитюк, Максим Девизоров, Павел Шпегун, Екатерина Брайковская, Александр Боднар и другие.
За музыкальное настроение отвечали диджеи «Так а шо ти?», которые порадовали диджей-сетами с хитами 90-х и 00-х.
О фильме:
Рид Ричардс (Педро Паскаль), Сью Шторм (Ванесса Кирби), Джонни Шторм (Джозеф Куинн) и Бен Гримм (Эбон Мосс-Бахрах) предстают перед самым тяжелым испытанием. Они балансируют между своими героическими обязанностями и семейными связями на фоне угрозы со стороны космического бога Галактуса (Ральф Инессон) и его загадочной вестницы Серебряной Серферки (Джулия Гарнер).
«Фантастическая 4: Первые шаги» – это взрывная смесь супергеройского экшна, стиля и семейной драмы. В украинском прокате – с 24 июля.