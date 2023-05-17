Звезды на премьере фильма "Форсаж-10": Анна Добрыднева в голубом костюме, беременная СолоХа в платье-сетке

Приключенческий экшен режиссера Луи Летерье можно уже увидеть в украинских кинотеатрах.

В кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver, состоялся премьерный показ фильма "Форсаж Х". Лента начинает последние главы одной из самых известных и популярных кинофраншиз, которую любят зрители всего мира уже более 20 лет.

Посмотреть культовую франшизу пришли украинские селебрити: Анна Добрыднева, СолоХа, Амадор Лопес, Артур Боссо, Анна Селиванчук, Мила Кузнецова, Евгений и Наталья Кот, Анатолий Анатолич и Юла, Roxolana и другие.

Артур Боссо, Анна Добрыднева и Амадор Лопес

СолоХа

Анна Селиванчук

Милая Кузнецова

Евгений и Наталья Кот

Анатолий Анатолич и Юла

Roxolana

Один из самых стильных луков на премьере продемонстрировала Анна Добрыднева. Она предстала в голубом наряде оверсайз с акцентом на обнаженном плече. Образ певица дополнила очками в белой оправе и черной сумкой.

Анна Добрыднева

А самый романтичный аутфит был у СолоХи. Артистка подчеркнула беременный живот белым платьем-сеткой, поверх которого надела темно-серый оверсайз-жакет.

СолоХа

О фильме:

Главный герой Доминик Торетто и его семья, несмотря на препятствия, сумели перехитрить и преодолеть всех злодеев. Но теперь их ждет новое испытание – на их пути появляется очень опасный враг из прошлого, который хочет уничтожить Торетто, его родных, друзей. Основной целью злодея является 8-летний сын Дома.

В ленте сыграли Вин Дизель (Доминик Торетто), Мишель Родригес (Летти Ортис), Джордан Брюстер (Мия), Натали Эммануэль (Ремси), Тайриз Гибсон (Роман), Джейсон Стэтхэм, Хелен Миррен (Куини), Шарлиз Терон, Скотт Иствуд (Маленький Никто), Джейсон Момоа (Данте), Бри Ларсон (Тесс) и другие.

К слову, в пятой части франшизы "Форсаж" Доминик и его команда убили бразильского наркобарона Эрнана Рейса и уничтожили его империю. Они не знали, что сын Рейса Данте (Джейсон Момоа) был свидетелем этих событий и потратил 12 лет, чтобы разработать идеальный план мести Дома и заставить его заплатить высокую цену.

Фильм уже в украинском прокате.

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