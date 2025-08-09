ТСН в социальных сетях

Звезды на премьере фильма "Граф Дракула. История любви": Дантес, Алена Лавренюк и сестры Завальские

Звездные гости пришли посмотреть, как известный режиссер Люк Бессон переосмыслил классический роман Брэма Стокера, акцентировав внимание на теме любви, которая ранее в экранизациях отходила на задний план.

В кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялся премьерный показ романтической адаптации легенды о Дракуле - фильма "Граф Дракула. История любви". Мероприятие прошло в готическом стиле, где царила мистическая загадочная атмосфера.

На ивенте были звезды, которые озвучили главных героев ленты - Владимир Дантес и Елена Лавренюк. Они рассказали о работе над процессом озвучивания и поделились эмоциями о том, как пропустили через себя истории и чувства своих персонажей.

Мероприятие также посетили звездные гости: телеведущая Светлана Вольнова, певицы Анна и Алина Завальские, актриса и телеведущая Даша Трегубова, iSKra, певцы Tom Soda и LOGVIN, дизайнер Кристина Бобкова, инфлюенсеры Анжелика Симоненко и Марина Аристова, СЕО ОМКФ Анна Мачух и другие.

О фильме:

Основой ленты стала адаптация романа "Дракула" (1897 года) Брэма Стокера. "Граф Дракула. История любви" - это не только переосмысление классического образа вампира, но и масштабная кинопритча о бессмертной любви.

В роли Графа, который становится знаменитым Дракулой - обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, Калеб Лэндри Джонс. Актер также известен по ролям в фильмах "Люди Икс: Первый класс", "Догмен", "Барри Сил: Король контрабанды", "Ловушка" и сериалом "Твин Пикс: Возвращение".

Его партнершу сыграла Зои Блю - в ленте она предстает в образах Элизабеты (XV в.) и Мины (XIX в.). Еще одной звездой фильма является актер Кристоф Вальц - его персонаж пытается обуздать темные силы, которые вырвались на свободу. Прототипом его роли является знаменитый доктор Ван Гельсинг в классической истории.

Режиссер и сценарист ленты - Люк Бессон, известный зрителям по культовым лентам "Леон", "Пятый элемент", "Люси" и "Валериан и город тысячи планет". Над музыкой к фильму работал Дэнни Элфман - автор саундтреков к лентам Тима Бертона.

Фильм "Граф Дракула. История любви" уже в украинском прокате.

