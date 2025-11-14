- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 2 мин
Звезды на премьере фильма "Иллюзия обмана": Елена-Кристина Лебедь в мини-юбке, Амадор Лопес - в куртке с пайетками
Продолжение всеми любимого американского триллера вышло в украинский прокат.
На днях в кинотеатре Multiplex (ТРЦ Respublika Park) в Киеве состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов осени — «Иллюзия обмана 3».
Мероприятие посетили звездные гости, среди которых были: Елена-Кристина Лебедь, Амадор Лопес, Мишель Андраде, OTOY, Wellboy, SKYLERR, iSKra, Мила Кузнецова, Виталий Островский, Антон Мурафа, Антон Скуратов, Алексей Прищепа, Диана Глостер, Валерия Дидковская и другие.
Ивент также посетили братья Дмитрий и Артур Томашевские (Magic Brothers) — популярные украинские YouTube-блогеры и иллюзионисты, которые также присоединились к украинскому дубляжу ленты. Они создали на мероприятии магическую атмосферу, продемонстрировав свои фокусы.
О фильме
В новой части легендарные «Четыре всадника» снова возвращаются в игру — и на этот раз ставки еще выше. Их ждет грандиозная афера, соперники, играющие без правил, и союзники, которым не всегда можно доверять. В мире, где каждая иллюзия скрывает правду, а каждая правда — новую загадку, никто не может быть уверенным в том, что видит.
К своим ролям в ленте вернулись Джесси Айзенберг, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Морган Фримен и Дэйв Франко. А к актерскому составу присоединились Розамунд Пайк, Ариана Гринблатт и Джастис Смит.
Фильм «Иллюзия обмана» уже в украинском прокате.