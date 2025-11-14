Звезды на премьере фильма "Иллюзия обмана": Елена-Кристина Лебедь в мини-юбке, Амадор Лопес - в куртке с пайетками

Елена-Кристина Лебедь, Амадор Лопес и Антонина

На днях в кинотеатре Multiplex (ТРЦ Respublika Park) в Киеве состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов осени — «Иллюзия обмана 3».

Мероприятие посетили звездные гости, среди которых были: Елена-Кристина Лебедь, Амадор Лопес, Мишель Андраде, OTOY, Wellboy, SKYLERR, iSKra, Мила Кузнецова, Виталий Островский, Антон Мурафа, Антон Скуратов, Алексей Прищепа, Диана Глостер, Валерия Дидковская и другие.

Ивент также посетили братья Дмитрий и Артур Томашевские (Magic Brothers) — популярные украинские YouTube-блогеры и иллюзионисты, которые также присоединились к украинскому дубляжу ленты. Они создали на мероприятии магическую атмосферу, продемонстрировав свои фокусы.

О фильме

В новой части легендарные «Четыре всадника» снова возвращаются в игру — и на этот раз ставки еще выше. Их ждет грандиозная афера, соперники, играющие без правил, и союзники, которым не всегда можно доверять. В мире, где каждая иллюзия скрывает правду, а каждая правда — новую загадку, никто не может быть уверенным в том, что видит.

К своим ролям в ленте вернулись Джесси Айзенберг, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Морган Фримен и Дэйв Франко. А к актерскому составу присоединились Розамунд Пайк, Ариана Гринблатт и Джастис Смит.

Фильм «Иллюзия обмана» уже в украинском прокате.