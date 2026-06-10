Звезды на премьере фильма "История игрушек 5": Том Хэнкс в клетчатом жилете, Грета Ли - в платье с бахромой

Премьера фильма "История игрушек 5" / © Associated Press

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В Лондоне состоялась премьера фильма «История игрушек 5», на которой присутствовали Том Хэнкс и Грета Ли. К ним присоединились и другие члены творческой команды: Тим Аллен, Линдси Коллинз, Джоан Кьюсак, Сиан Уэлби, Джордан Норт и режиссер Эндрю Стэнтон.

Линдси Коллинз, Эндрю Стэнтон, Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак и Грета Ли / © Associated Press

Том Хэнкс уже более 30 лет является неизменным голосом шерифа Вуди в культовой франшизе. В новой ленте он снова вернулся к своей легендарной роли, чтобы возглавить борьбу старых игрушек с новыми технологиями и гаджетами, которыми увлеклась их маленькая владелица.

Том Хэнкс / © Associated Press

Том Хэнкс и Тим Аллен / © Associated Press

На премьере актер, который заметно похудел, предстал в рубашке цвета хаки, клетчатом жилете, черных джинсах и темной кожаной обуви.

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Том Хэнкс / © Associated Press

К касту звездных героев фильма присоединилась Грета Ли, которая озвучивает Лилипад (Lily Pad) — новую главную антагонистку и высокотехнологичную игрушку-планшет в форме лягушки. Ее героиня создает серьезную угрозу для классических игрушек (Вуди, Базза и Джесси) и пытается в корне изменить их мир.

На ивенте Ли появилась в красном платье с белым принтом звезд, американской проймой и бахромой на подоле из коллекции High Sport Fall 2025, которое она сочетала с белыми туфлями-лодочками на шпильках.

Грета Ли / © Associated Press

А еще Грета продемонстрировала свою новую прическу — она отрезала челку, которую уложила на лоб.

Грета Ли / © Associated Press

Сиан Уэлби, Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак, Грета Ли и Джордан Норт / © Associated Press

О фильме:

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В новой части легендарной франшизы Базз, Вуди и Джесси получают совершенно новый вызов. Их главным конкурентом становится Лилипад — продвинутый планшет-лягушка, который угрожает стереть границы привычного детского мира. Чтобы вернуть все на свои места, старым друзьям придется сплотиться как никогда раньше. А помогать им в этом приключении будет новый харизматичный персонаж — Смарти Пентс, игрушка, созданная чтобы помочь малышам приучиться к горшку.

Фильм «История игрушек 5» в украинском прокате с 18 июня.

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