Звезды на премьере фильма "Конотопская ведьма": Злата Огневич в наряде с разрезом, Оля Цыбульская – в платье-вышиванке

Вчера, 21 августа, в Украинском доме состоялся премьерный показ фильма-отмщения "Конотопская ведьма". Это история кровавой и жестокой мести древней ведьмы из Конотопа русским оккупантам, убившим ее любимого.

На входе гостей ивента встречала гигантская кукла-ведьма, которую в течение недели можно будет увидеть на улицах Киева.

Мероприятие посетили звезды, среди которых: Злата Огневич, исполнившая главный саундтрек к фильму, Оля Цыбульская, Lida Lee, Юлия Юрина, шоумен Юрий Горбунов, инфлюэнсеры Даша Квиткова и Алла Малкин, продюсер Алексей Гончаренко, режиссер Любомир Левицкий, продюсеры Алла Липовецкая и Анна Елисеева, актеры Максим Девизоров, Наталья Бабенко, Назар Заднепровский, Александр Кобзарь, Леся Самаева, Евгений Ламах, дизайнер Лилия Пустовит, командир интернационального батальона "Титан" Игорь "Янки" Янков, старший солдат Елена Шацева, полковник Екатерина Корниенко.

Злата Огневич

Юрий Горбунов, Злата Огневич и Ирина Костюк

Назар Заднепровский, Александр Кобзарь, Леся Самаева

Слава Соломко

Слава Соломко, Любомир Левицкий

На премьере также побывала творческая команда фильма: генеральная продюсер Ирина Костюк, автор идеи и сценарист Ярослав Войцешек, режиссер Андрей Колесник, оператор-постановщик Константин Пономарев, младшая продюсер Ксения Баранова, исполнительная продюсер Александра Лозинская, художница из костюмов Ирина iSky, художник из грима Назар Невский и актеры фильма – Александра Панкова, Елена Хохлаткина, Артем Сагитов, Александр Печерица.

Ирина Костюк

Ирина Костюк

Ирина Костюк

Злата Огневич, Ирина Костюк и Александра Панкова

Ирина Костюк, Артем Сагитов, Ростислав Фоменко

На ивенте появилась также актриса Александра Панкова, сыгравшая роль Кати – пострадавшей от оккупантов жительницы Конотопа в сцене с изнасилованием. Эта сюжетная линия является свидетельством одного из самых жестоких зверств россиян по отношению к гражданскому населению. Александра предстала в дизайнерском платье, которое специально для премьеры создала художница и военный фотограф 59 бригады им. Гандзюка Ирина iSky. По замыслу, образ призван привлечь к проблемам пострадавших от насилия.

Александра Панкова

Александра Панкова

Александра Панкова и Ирина iSky

С 22 августа фильм "Конотопская ведьма" в национальном прокате.

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