Звезды на премьере фильма "Козел-Забивайло": Антонина Хижняк в мини-платье, Василий Байдак - в кепке, а OTOY - в худи

Василий Байдак, Антонина Хижняк и OTOY

Антонина Хижняк, Василий Байдак и OTOY посетили в кинотеатре «Оскар» в Gulliver премьеру анимационного фильма «Козел-Забивайло». Это история, которая мотивирует. Она о больших мечтах, безумном характере и силе веры в себя.

Василий Байдак, Антонина Хижняк и OTOY/Фото David Neparidze

Антонина и Василий стали звездами дубляжа мультфильма. Хижняк озвучила харизматичного лидера команды из «Зверобола» Джетт Молнию, а Байдак — комментатора лиги Жана Летучую мышь.

Василий Байдак, Антонина Хижняк и OTOY/Фото David Neparidze

Антонина предстала на кинособытии в образе total black: мини-платье с прозрачными рукавами, капроновых колготах и кожаных сапогах на высоких каблуках.

Антонина Хижняк/Фото David Neparidze

Василий сочетал в своем луке красную бейсболку, серую джинсовую рубашку, графитовую футболку, темно-синие джинсы и кроссовки.

Василий Байдак/Фото David Neparidze

OTOY также присоединился к проекту, исполнив песню «Брик» для харизматичного злодея фильма Конилы.

Артист был одет в худи асфальтного оттенка, голубые джинсы, черную шапку, которые дополнил кроссовками.

ОТОЙ/Фото David Neparidze

О фильме:

Это рассказ о небольшом козле Уилле с большими амбициями. Он имеет уникальный шанс стать профессиональным игроком в зверобол — динамическую силовую спортивную игру, участниками которой являются быстрые и опасные крупные хищники. И Уилл доказывает, что даже маленький козел может стать звездой в мире больших животных. Это история о настойчивости, командном духе и пути к победе, который начинается с первого шага… или первого удара по мячу. Фильм напоминает важную истину — не бывает слишком маленьких для больших мечтаний.

Анимационное приключение «Козел-Забивайло» — в украинском прокате.