Звезды на премьере фильма: Мария Бурмака – в кожаной юбке, Вячеслав Соломка – в салатовой бабочке

В кинотеатре "Планета кино" (РЦ Blockbaster) состоялся премьерный показ романтической драмы "Час жити". Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд.

Мероприятие посетила певица Мария Бурмака и ведущий Вячеслав Соломка.

Мария Бурмака/Фото Екатерины Дехаб

Мария предстала на премьере в голубом свободном свитере с высокой горловиной, черной короткой юбке и черных капроновых колготках. Наряд она дополнила черными ботильонами на платформах.

Мария Бурмака/Фото Екатерины Дехаб

Вячеслав выбрал для своего появления зеленый клетчатый пиджак, белую рубашку и черные брюки в клетку. Лук он дополнил своим фирменным аксессуаром – салатовой бабочкой с флористическим принтом.

Вячеслав Соломко/Фото Екатерины Дехаб

Вячеслав Соломко/Фото Екатерины Дехаб

О фильме:

Это история об успешном шеф-кухаре Алмут (Флоренс Пью), которая случайно сбивает на машине переходящего дорогу мужчину Тобиаса (Эндрю Гарфилд). Этот случай полностью изменяет жизнь обоих. Между ними завязывается роман, доказывающий, что любовь может объединять совершенно разных людей.

Фильм уже в украинском прокате.

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