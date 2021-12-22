Звезды на премьере фильма "Матрица: Воскрешение": Витвицкая в кожаном платье, Ivan Navi в черном наряде

Звезды на премьере фильма "Матрица: Воскрешение": Витвицкая в кожаном платье, Ivan Navi в черном наряде

Украинские знаменитости первыми пересмотрели четвертую часть культовой франшизы.

В столичном кинотеатре "Планета кино" (River Mall) состоялся допремьерный показ четвертой части культового голливудского блокбастера — "Матрица: Воскрешение" режиссера Ланы Вачовски.

Один из самых ожидаемых фильмов года первыми посмотрели знаменитости: Соломия Витвицкая, Ivan Navi, Анатолий Анатолич, группа On I Ona, Слава Соломко и другие.

On I Ona. Премьера фильма "Матрица: Воскресение"/Фото Александра Яловеги

Премьера фильма "Матрица: Воскресение"/Фото Александра Яловеги

Витвицкая пришла на событие в кожаном платье темно-шоколадного цвета с поясом на талии.

Премьера фильма "Матрица: Воскресение"/Фото Александра Яловеги

Ivan Navi, как герои фильма, облачился во все черное: пиджак, футболку и брюки.

Премьера фильма "Матрица: Воскресение"/Фото Александра Яловеги

Анатолич также предпочел черную футболку и черную рубашку. Свой лук он дополнил черными очками.

Анатолий Анатолич. Премьера фильма "Матрица: Воскресение"/Фото Александра Яловеги

Анатолий Анатолич. Премьера фильма "Матрица: Воскресение"/Фото Александра Яловеги

А Соломка был одет в черную рубашку в мелкие точечки, брюки с принтом, серый кардиган и клетчатую бабочку.

Слава Соломко. Премьера фильма "Матрица: Воскресение"/Фото Александра Яловеги

Музыкальное настроение в этот вечер своим диджей-сетом задавал Саня Дымов.

Премьера фильма "Матрица: Воскресение"/Фото Александра Яловеги

"Матрица: Воскрешение" – долгожданная четвертая часть франшизы от режиссера-новатора Ланы Вачовски. В новой ленте воссоединятся звезды предыдущих фильмов, Киану Ривз и Керри Энн Мосс, и исполнят культовые роли Нео и Тринити, которые сделали их знаменитыми.

Премьера фильма "Матрица: Воскресение"/Фото Александра Яловеги

В картине мы возвращаемся к миру с двумя реальностями. Одна – это повседневная жизнь, другая же существует за пределами обыденности. Реальность является физическим или ментальным конструктом? Чтобы выяснить это и по-настоящему узнать себя, мистер Андерсон должен снова решить, идти ли за белым кроликом. И если Томас… Нео… усвоил урок, то разве что о том, что выбор, хоть это и иллюзия, – все еще единственный путь к выходу из Матрицы или входу в нее. Конечно, Нео уже понимает, что должен сделать. Но он еще не знает, что Матрица – более сильная, более защищенная и опасная, чем когда-либо прежде. Дежавю.

Интересно, что "Матрица: Воскрешение" наполнена "пасхалками" к предыдущим фильмам. К примеру, среди людей в толпе в одном кадре можно узнать Джона Гаету, обладателя премии "Оскар" в номинации за визуальные эффекты в фильме "Матрица", и Кима Либрери, номинанта на премию "Оскар" за визуальные эффекты в фильмах "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция"; главу Сан-Франциско Лондон Брид и актера Тома Гарди.

Кроме Киана Ривза и Кэрри-Энн Мосс в ленте снялись Приянка Чопра, Нил Патрик Гаррис и Джонатан Грофф.

С момента выхода в свет первой части фильма "Матрица" прошло уже 22 года.

"Матрица: Воскрешение" на украинских экранах с 21 декабря.

Читайте также: