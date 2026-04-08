Звезды на премьере фильма "На драйве": Ирина Федишин, Даша Астафьева, Дантес, Элина Свитолина и другие
В столице презентовали украинскую полнометражную ленту об автогонках.
Уже завтра, 9 апреля, в национальный прокат выходит украинский полнометражный экшн об автогонках «На драйве». А накануне состоялась его громкая премьера во Дворце «Украина», на которой собралось немало звездных гостей. Среди них были: Ирина Федишин, Даша Астафьева, Дантес, Элина Свитолина, Григорий Решетник, Соломия Витвицкая, Ксения Мишина, Вячеслав Довженко, Александр Педан, OTOY, Евгений Янович, Алексей Суханов, Алексей Дурнев и другие.
После показа фильма на сцене появились MONATIK и Phil it — они исполнили песню «Спогади», которая стала одним из саундреков ленты.
Затем на сцену вышла творческая команда и актеры ленты. По словам продюсера Алены Тимошенко, главная идея фильма — показать людей, которые в сложных условиях войны продолжают жить, мечтать и двигаться вперед.
О фильме:
Фильм «На драйве» переносит зрителей в прифронтовой Харьков, где компания
друзей находит брошенные автомобили в закрытом из-за полномасштабной войны торговом центре. Молодежь превращает подземный паркинг в арену нелегальных гонок. То, что начинается как развлечение, постепенно перерастает в борьбу за свободу, признание и собственную идентичность.
В фильме звучат несколько песен MONATIK. В саундтрек ленты, кроме уже упомянутого трека, вошли «I.D.» (feat. OTOY) и «Те, від чого без тями».
После премьеры в Киеве команда фильма отправилась по городам Украины, где презентует экшн зрителям. Следующие встречи состоятся в Черкассах, Ровно, Тернополе, Хмельницком, Киеве и Полтаве.