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Звезды на премьере фильма "Наполеон": Илона Гвоздева в красном комбинезоне, Наталья Татаринцева – в черном платье

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
160
Время на прочтение
2 мин
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Звезды на премьере фильма "Наполеон": Илона Гвоздева в красном комбинезоне, Наталья Татаринцева – в черном платье

Женя Кот, Наталья Татаринцева, Анна Малиновская, Илона Гвоздева

Военная биографическая драма уже вышла на украинские экраны.

В Киеве прошел допремьерный показ исторической драмы "Наполеон" от режиссера Ридли Скотта. Главную роль в фильме сыграл Хоакин Феникс. В ленте мы также увидим Ванессу Кирби, воплотившую образ прекрасной Жозефины.

Мероприятие посетили знаменитости, среди которых Илона Гвоздева, Анна Малиновская, Женя Кот и Наталья Татаринцева, Алексей Тритенко, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, КИЛИММЕН, Олимпия Вайтмусташ, Анатолий Анатолийч и Юла, Алексей Комаровский и другие.

Илона Гвоздева и Анна Малиновская / ©
Илона Гвоздева и Анна Малиновская
Илона Гвоздева и Анна Малиновская / ©
Илона Гвоздева и Анна Малиновская
Женя Кот и Наталья Татаринцева / ©
Женя Кот и Наталья Татаринцева
Алексей Суровцев / ©
Алексей Суровцев
Анатолий Анатолий и Юла / ©
Анатолий Анатолий и Юла
Алексей Тритенко / ©
Алексей Тритенко
Антонина Хижняк / ©
Антонина Хижняк
Олимпия Уайтмусташ / ©
Олимпия Уайтмусташ
Даша Лотоцкая и КОВР / ©
Даша Лотоцкая и КОВР

Музыкальным подарком гостей порадовал DJ Саша Дымов.

Саша Дымов / ©
Саша Дымов

О фильме:

Это история о нелегком пути обычного французского офицера Наполеона Бонапарта к славе и власти, его триумфальных взлетах и трагических падениях, которые раскрывают жизнь создателя одной из величайших империй мира. На собственном примере он показал, что лидером может стать человек любого класса.

Наполеон был настолько мощным, что семь стран пришлось объединиться в коалицию, чтобы его победить.

Но не везде Бонапарт был столь сильным. Вне поля боя он имел уязвимое место – это его любовь к своей жене Жозефине, которой он был одержим.

Бюджет фильма составил 200 млн долларов.

Фильм "Наполеон" уже идет на широких экранах украинских кинотеатров.

Женя Кот, Наталья Татаринцева, Анна Малиновская, Илона Гвоздева / ©
Женя Кот, Наталья Татаринцева, Анна Малиновская, Илона Гвоздева
Вячеслав Соломко / ©
Вячеслав Соломко
Ирина Татаренко, Саша Дымов, Даша Лотоцкая / ©
Ирина Татаренко, Саша Дымов, Даша Лотоцкая
Розали Номбре / ©
Розали Номбре
Макс Гордеев / ©
Макс Гордеев
Алексей Прищепа / ©
Алексей Прищепа
©

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Дата публикации
Просмотры
160
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