Звезды на премьере фильма "Наполеон": Илона Гвоздева в красном комбинезоне, Наталья Татаринцева – в черном платье

В Киеве прошел допремьерный показ исторической драмы "Наполеон" от режиссера Ридли Скотта. Главную роль в фильме сыграл Хоакин Феникс. В ленте мы также увидим Ванессу Кирби, воплотившую образ прекрасной Жозефины.

Мероприятие посетили знаменитости, среди которых Илона Гвоздева, Анна Малиновская, Женя Кот и Наталья Татаринцева, Алексей Тритенко, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, КИЛИММЕН, Олимпия Вайтмусташ, Анатолий Анатолийч и Юла, Алексей Комаровский и другие.

Илона Гвоздева и Анна Малиновская

Илона Гвоздева и Анна Малиновская

Женя Кот и Наталья Татаринцева

Алексей Суровцев

Анатолий Анатолий и Юла

Алексей Тритенко

Антонина Хижняк

Олимпия Уайтмусташ

Даша Лотоцкая и КОВР

Музыкальным подарком гостей порадовал DJ Саша Дымов.

Саша Дымов

О фильме:

Это история о нелегком пути обычного французского офицера Наполеона Бонапарта к славе и власти, его триумфальных взлетах и трагических падениях, которые раскрывают жизнь создателя одной из величайших империй мира. На собственном примере он показал, что лидером может стать человек любого класса.

Наполеон был настолько мощным, что семь стран пришлось объединиться в коалицию, чтобы его победить.

Но не везде Бонапарт был столь сильным. Вне поля боя он имел уязвимое место – это его любовь к своей жене Жозефине, которой он был одержим.

Бюджет фильма составил 200 млн долларов.

Фильм "Наполеон" уже идет на широких экранах украинских кинотеатров.

Женя Кот, Наталья Татаринцева, Анна Малиновская, Илона Гвоздева

Вячеслав Соломко

Ирина Татаренко, Саша Дымов, Даша Лотоцкая

Розали Номбре

Макс Гордеев

Алексей Прищепа

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