Звезды на премьере фильма о Бонде: Витвицкая в гороховом платье, Шовковский в бархатном пиджаке

Звезды на премьере фильма о Бонде: Витвицкая в гороховом платье, Шовковский в бархатном пиджаке

Украинские селебрити оценили долгожданную ленту "007: Не время умирать".

Вчера, 29 сентября, в кинотеатре "Оскар" (Gulliver) состоялась долгожданная масштабная премьера 25-го фильма о Бонде — "007: Не время умирать".

Первыми оценить фильм "бондианы" с Дэниелем Крейгом в главной роли пришли украинские знаменитости: актеры, телеведущие, представители области культуры и спорта. Среди них: Соломия Витвицкая, Катя Осадчая, Оля Фреймут, Александр Шовковский, Сергей Притула, Соня Плакидюк, Даша Трегубова, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук и другие.

Соломия Витвицкая/Фото B & H film distribution

Катя Осадчая/Фото B & H film distribution

Катя Осадчая и Сергей Притула/Фото B & H film distribution

Александр Шовковский/Фото B & H film distribution

Оля Фреймут/Фото B & H film distribution

Соня Плакидюк/Фото B & H film distribution

Торжественный ивент также посетила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине — Мелинда Симмонс.

Мелинда Симмонс/Фото B & H film distribution

"В этом фильме Дэниел Крейг появляется в роли Джеймса Бонда в пятый и в последний раз. За 15 лет в этой роли он сам уже тесно ассоциируется с агентом 007. Мы, конечно, будем скучать за господином Крейгом в роли Бонда, но, конечно, уже с интересом обсуждаем, кто возьмет на себя эту роль следующим. Одно можно сказать точно: в Британии много талантливых актеров, которые будут прекрасно выглядеть в этой роли. Фильм "007: Не время умирать" — это большая гордость британской киноиндустрии, и яркий пример креатива, который может предложить Великобритания", — сказала во время премьеры госпожа Симмонс.

Мелинда Симмонс/Фото B & H film distribution

К слову, лента "Не время умирать" стал самой дорогой из "бондианы", ее бюджет составил 250 миллионов долларов. Нового актера на главную роль Джеймса Бонда выберут в 2022 году.

В украинских кинотеатрах фильм идет с сегодняшнего дня.

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Звезды на премьере фильма "007: Не время умирать" (47 фото)

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