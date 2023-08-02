Звезды на премьере фильма о черепашках-ниндзя: Анна Саливанчук в платье с высоким разрезом, Наталья Денисенко – в жилете с декольте

В кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver, состоялся премьерный показ анимационного фильма "Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром".

Посмотреть увлекательные приключения черепашек-ниндзя пришли звезды с детьми, блогеры и журналисты, среди которых были Анна Саливанчук, Наталья Денисенко, Анатолий Анатолич, Мила Кузнецова, Максим Гордеев и другие.

Анатолий Анатолич с дочерью

Максим Гордеев

Милая Кузнецова

Мероприятие посетил также главный герой анимационного происшествия – черепашка-ниндзя Микаленджело, с которым могли сфотографироваться на тематической фотозоне все желающие.

Самый эффектный образ на вечеринке продемонстрировала Анна Саливанчук. Актриса позировала в цветочном платье с рюшами на рукавах, сексуальным декольте и высоким разрезом. Наряд Анна дополнила белыми сандалиями.

Анна Саливанчук

В стильном луке появилась на премьере Наталья Денисенко. На ней был экстравагантный белый жилет с пикантным декольте, белые широкие штаны-карго и белые сандалии. Белая сумка завершила аутфит Наталки.

Наталья Денисенко и Анна Саливанчук

О фильме:

Легендарные черепашки-ниндзя, любимцы миллионов, возвращаются на большие экраны в новом анимационном происшествии. Долгое время братья-черепахи скрывались от мира в канализации Нью-Йорка. Они решают подняться вверх, где столкнутся с армией мутантов. Перед черепашками-ниндзя предстанет миссия – спасти город от зла. Вместе с новой подругой Эйприл О'Нил бесстрашные супергерои сделают все, чтобы остановить врага.

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