Звезды на премьере фильма о Назарии Яремчуке: Kola – в полосатом костюме, Дантес – в изумрудной рубашке

Знаменитости пришли первыми посмотреть документальную ленту о первой украинской поп-звезде.
В столичном кинотеатре "Жовтень" состоялась премьера документальной биографической драмы "Яремчук: Незрівнянний світ краси".
Мероприятие посетила творческая команда фильма и звезды, среди которых Александр Пономарев, Kola, Владимир Дантес, Валерий Харчишин, Pianoboy, Ivan Navi, Александр Педан, Tember Blanche, Тоня Ноябрева, Adam и другие.
Назарий Яремчук – очень важная фигура в развитии украинской музыкальной культуры. Он – голос нации, завоевавший сердца украинцев разных поколений. Фильм не только рассказывает историю становления легендарной личности Назария Яремчука, но и культурный срез эпохи 1970-80-х годов в Украине. Идейницей и продюсером фильма выступила дочь Назария Яремчука – Мария Яремчук, режиссером – Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк.
В рамках промокампании фильма был создан альбом каверов "Re: Яремчук", продюсером которого является Мария Яремчук, а работа над будущим альбомом началась еще до полномасштабного вторжения. В перепеве приняли участие: Jamala, Pianoбой, Друга Ріка, Kazka, O.Torvald, Tember Blanche, Adam, Ivan Navi, Владимир Дантес, Balsam.
Синопсис
Документальная биографическая драма показывает историю первого украинского образца Назария Яремчука. Победа на конкурсе "Пісня-71" с "Червоною рутою", гибель Владимира Ивасюка, гастроли разными континентами, выступления в Чернобыле – через воспоминания близких, личные дневники и эксклюзивные хроники фильм рассказывает о его жизни и пути к международной славе.
Фильм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" уже на больших экранах страны.
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