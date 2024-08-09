Звезды на премьере фильма о Назарии Яремчуке: Kola – в полосатом костюме, Дантес – в изумрудной рубашке

В столичном кинотеатре "Жовтень" состоялась премьера документальной биографической драмы "Яремчук: Незрівнянний світ краси".

Мероприятие посетила творческая команда фильма и звезды, среди которых Александр Пономарев, Kola, Владимир Дантес, Валерий Харчишин, Pianoboy, Ivan Navi, Александр Педан, Tember Blanche, Тоня Ноябрева, Adam и другие.

Александр Пономарев

Kola

Владимир Дантес

Валерий Харчишин

Pianoboy с женой

Ivan Navi

Александр Педан с мамой

Tember Blanche

Тоня Ноябрева

Adam

Назарий Яремчук – очень важная фигура в развитии украинской музыкальной культуры. Он – голос нации, завоевавший сердца украинцев разных поколений. Фильм не только рассказывает историю становления легендарной личности Назария Яремчука, но и культурный срез эпохи 1970-80-х годов в Украине. Идейницей и продюсером фильма выступила дочь Назария Яремчука – Мария Яремчук, режиссером – Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк.

В рамках промокампании фильма был создан альбом каверов "Re: Яремчук", продюсером которого является Мария Яремчук, а работа над будущим альбомом началась еще до полномасштабного вторжения. В перепеве приняли участие: Jamala, Pianoбой, Друга Ріка, Kazka, O.Torvald, Tember Blanche, Adam, Ivan Navi, Владимир Дантес, Balsam.

Синопсис

Документальная биографическая драма показывает историю первого украинского образца Назария Яремчука. Победа на конкурсе "Пісня-71" с "Червоною рутою", гибель Владимира Ивасюка, гастроли разными континентами, выступления в Чернобыле – через воспоминания близких, личные дневники и эксклюзивные хроники фильм рассказывает о его жизни и пути к международной славе.

Фильм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" уже на больших экранах страны.

Читайте также: