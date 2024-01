Звезды на премьере фильма о жене Элвиса Пресли: Остапчук в синей рубашке, Геля Зозуля – в кардигане с пикантным декольте

В кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ биографической драмы "Присцилла" от режиссера Софии Копполы.

Мероприятие посетили знаменитости, среди которых Владимир Остапчук с женой Екатериной Полтавской, певица Геля Зозуля, театральный режиссер Иван Уровский, актеры Александр Рудинский и Влад Никитюк, актрисы Римма Зюбина, Влада Дедкова и Анна Гуляева, блогер Марина Александрова (СКАЖЕНА), супруги блогеров Таня Парфильева и Иван Кришталь, участник реалити-шоу "Холостячка" Роман Свечкоренко, фэшн-фотограф Соня Плакидюк и другие.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская/Фото Настя Теликова и Сергей Сивяков

Геля Зозуля/Фото Настя Теликова, Сергей Сивяков

Иван Уровский и Александр Рудинский/Фото Настя Теликова и Сергей Сивяков

Римма Зюбина и Алик Шпилюк/Фото Настя Теликова и Сергей Сивяков

Бешеная/Фото Настя Теликова и Сергей Сивяков

Таня Парфильева и Иван Кришталь/Фото Настя Теликова и Сергей Сивяков

Влада Дедкова, Влад Никитюк, Анна Гуляева/Фото Настя Теликова и Сергей Сивяков

Роман Свечкоренко с супругой/Фото Настя Теликова и Сергей Сивяков

Таня Парфильева, Иван Кришталь и Соня Плакидюк/Фото Настя Теликова и Сергей Сивяков

Фильм "Присцилла" вошел в подборку лучших лент года от авторитетных мировых изданий, в частности, Time, Associated Press, The New Yorker, Harper's Bazaar и других.

Лента основана на реальных событиях из жизни звездных супругов, описанных в мемуарах Присциллы Пресли "Элвис и Я". Сама же автор и бывшая жена короля рок-н-ролла стала исполнительным продюсером картины.

Это история отношений Присциллы с королем рок-н-ролла: знакомство, брак, совместная жизнь в статусе главной пары Америки, а также семейные трудности, впоследствии приведшие к скандальному разводу.

Присциллу сыграла актриса Кейли Спени ("Плохие времена в Эль-Рояле"), которая за эту роль получила Кубок Вольпи Венецианского международного кинофестиваля, номинацию на "Золотой глобус", а также попала в список "30 до 30" от Forbes – перечня успешных людей. до 30 лет. Роль Элвиса Пресли исполнил актер Джейкоб Элорди, известный по сериалу "Эйфория" и фильму "Солтберн".

Фильм выходит в украинский прокат 11 января.

Читайте также: