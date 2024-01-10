Звезды на премьере фильма о жене Элвиса Пресли: Остапчук в синей рубашке, Геля Зозуля – в кардигане с пикантным декольте

С завтрашнего дня фильм "Присцилла" в украинских кинотеатрах.
В кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ биографической драмы "Присцилла" от режиссера Софии Копполы.
Мероприятие посетили знаменитости, среди которых Владимир Остапчук с женой Екатериной Полтавской, певица Геля Зозуля, театральный режиссер Иван Уровский, актеры Александр Рудинский и Влад Никитюк, актрисы Римма Зюбина, Влада Дедкова и Анна Гуляева, блогер Марина Александрова (СКАЖЕНА), супруги блогеров Таня Парфильева и Иван Кришталь, участник реалити-шоу "Холостячка" Роман Свечкоренко, фэшн-фотограф Соня Плакидюк и другие.
Фильм "Присцилла" вошел в подборку лучших лент года от авторитетных мировых изданий, в частности, Time, Associated Press, The New Yorker, Harper's Bazaar и других.
Лента основана на реальных событиях из жизни звездных супругов, описанных в мемуарах Присциллы Пресли "Элвис и Я". Сама же автор и бывшая жена короля рок-н-ролла стала исполнительным продюсером картины.
Это история отношений Присциллы с королем рок-н-ролла: знакомство, брак, совместная жизнь в статусе главной пары Америки, а также семейные трудности, впоследствии приведшие к скандальному разводу.
Присциллу сыграла актриса Кейли Спени ("Плохие времена в Эль-Рояле"), которая за эту роль получила Кубок Вольпи Венецианского международного кинофестиваля, номинацию на "Золотой глобус", а также попала в список "30 до 30" от Forbes – перечня успешных людей. до 30 лет. Роль Элвиса Пресли исполнил актер Джейкоб Элорди, известный по сериалу "Эйфория" и фильму "Солтберн".
Фильм выходит в украинский прокат 11 января.
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