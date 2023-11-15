Звезды на премьере фильма "Первый код": Виктор Павлик в косухе, Наталья Татаринцева в ярком кардигане

В Киеве прошел допремьерный показ художественно-документального фильма "Первый код", который изменит представление каждого об украинском ИТ и раскроет его влияние на мировую ИТ-индустрию.

Мероприятие посетило много знаменитостей. Среди них: Илона Гвоздева, Евгений Кот, Наталья Татаринцева, Roxolana, LAUD, Виктор Павлик, Константин Грубич, Владимир Остапчук, КИЛИММЕН, Анна Саливанчук, Маша Данилова, Darisha, Игорь и Марина Фостенко, Вадим Гутцайт, Оскана Гутцайт, Макс Леонов, группа SESTRA, Елена Винярская и другие.

Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик

Евгений Кот и Наталья Татаринцева

Владимир Остапчук с супругой

КИЛИММЕН

Игорь и Марина Фостенко

ROXOLANAA

LAUD

Анна Саливанчук, Илона Гвоздева и Анна Малиновская

Константин Грубич

Darisha

Анатолий Старков

Вячеслав Соломко

Слава Демин

Елена Винярская

Ведущий мероприятия Анатолий Анатолич на протяжении всего вечера держал гостей в предвкушении, рассказывая о закулисных историях создания фильма, фактах от украинцев из Кремниевой долины.

Анатолий Анатолич

Ленту снимали два года в разный для Украины период. Сценарий менялся несколько раз. После начала полномасштабного вторжения сценаристка Татьяна Буренко уделила большое внимание киберзащите, когда триста тысяч айтишников объединились, чтобы дать достойный отпор врагу.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как высокоэффективно сработало "Действие" на оккупированных территориях, где каждый мог передать координаты врага. Фаундеры крупных ИТ-компаний рассказали, с чего начинался украинский ИТ-бизнес вообще. И почему украинские айтишники сейчас самые ценные специалисты по всему миру.

"С гордостью могу сказать, что наш фильм изменит представление о мощности нашей ИТ-сферы не только украинцев, но и всего мира. Мы намерены показать этот фильм на международном уровне. Наша команда установила высокую планку в визуализации документального кино. Планируем дальше держать фокус на нашей мощной IT-индустрии и делать все, чтобы Украина была не только храброй, но и узнаваемой профессиональной мощностью на мировой арене", – прокомментировал продюсер фильма Владислав Савченко.

Владислав Савченко и Артур Лерман

Премьера поразила количество инновационных локаций. Впервые вместо привычного баннера был динамичный брендволл размером 6,5 на 2,5 метра, на экране появился "Код украинского ИТ" и эксклюзивные фрагменты по съемкам фильма.

Одной из самых увлекательных локаций стала комната украинского айтовца 90-х годов, место, где создавался «первый код», воспроизведена с точностью до мелочей. Каждый мог погрузиться в то время, когда молодая независимая Украина уже сменила мировой рынок ИТ.

"Счастлив от того, что этот эмоциональный вечер объединил людей из области ИТ, звезд, СМИ и гостей. После просмотра мы получили знаки отличия за техническую и творческую работу над фильмом, комплименты за музыкальное оформление и выбранные локации и особенно за операторскую работу. Уверены, что сможем привлечь зрителя Украины к просмотру документальных фильмов в кинотеатрах. В этом плане мы первопроходцы!" – поделился режиссер фильма Артур Лерман.

Юла, Анатолий Анатолич, Владислав Савченко, Артур Лерман

Владислав Савченко и Артур Лерман

Интересна была инновационная фотозона, которая мгновенно создавала Slow Motion 360° видео, и каждый гость мог получить свою визуализацию.

Эксклюзивно для фильма группу TVORCHI создали саундтрек Hidden Code.

Фильм "Первый код", бюджет которого – более 500 тысяч долларов, уже собрал много одобрительных отзывов на закрытых мировых показах в Варшаве, Лондоне, Берлине, Барселоне, Лиссабоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Фильм "Первый код" от 16 ноября в украинском прокате.

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