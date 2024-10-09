Звезды на премьере фильма "Підйомна сила": Тина Кароль – в джинсовом наряде, Владимир Кличко – в клетчатой рубашке

В кинотеатре "Оскар" 8 октября презентовали первый фильм об украинской армейской авиации "Підйомна сила".

Ивент посетили знаменитости: Тина Кароль, Владимир Кличко, Женя Галич, Жан Беленюк, Сергей Притула, Ольга Мартыновская, Сергей Стерненко и другие.

Тина Король

Владимир Кличко

Тимур Фаткуллин, Валерия Гузема, Владимир Кличко

Женя Галич и Тина Кароль

Жан Беленюк

Сергей Притула

Над фильмом работали режиссер Александр Стратиенко, авиатор Тимур Фаткуллин и команда Aerotim.

В нем рассказывается о работе украинских пилотов и пилотес, миссии во время полномасштабной войны и работе в сверхсложных условиях. По жанру "Підйомна сила" – это документальный экшн. Уровень съемок фильма напоминает голливудский блокбастер, но все эпизоды сняты в режиме реального времени при выполнении реальных задач. Так что героями фильма стали не каскадеры или дублеры, а настоящие борттехники, инженеры, авианаводчики и боевые пилоты, которые сейчас стоят на защите Украины. Все истории в картине – это реальные истории героев, которые мир еще не слышал.

"Это отличный фильм и я обязательно посоветую его другим людям пойти посмотреть. По двум причинам: во-первых, это очень хороший и правильный фильм, во-вторых, это украинское кино, а нам стоит поддерживать все украинское. Но прежде это кино о людях, на которых держится сегодня страна, о людях, которые жертвуют собой и совершают героические поступки ради того, чтобы Украина в дальнейшем была и побеждала. И я уверен победит", – поделился Сергей Стерненко.

"Я в восторге. Ну реально в восторге! Столь сильно чувство гордости. Война вообще – это о потерях, о горе, об ужасе. Но такие фильмы знакомят нас с людьми, являющимися титанами и героями. И я вижу, что такие люди существуют, и я горжусь жить с ними в одной стране! Я считаю, что такие фильмы должны быть обязательными для просмотра подросткам и нашим детям. И было бы классно иметь какие-то специальные программы, которые могли бы разрешить их школам", – добавил Женя Галич.

Женя Галич

От первых съемок фильма до финального монтажа прошел год. В ленту вошли как смелые операции авиаторов, так и их личные истории, открывающие зрителям пилотов с другой стороны.

"Каждый украинец должен увидеть этих звезд, этих героев, этих легенд. Это новейшая история Украины. Люди, которые живут среди нас. Мы должны их носить на руках и чтить память о погибших. Понравилось все. Я еще смотрю на фильм как профессионал и с точки зрения съемок и это просто непревзойденно. Во-первых, истории, которые мы слышим. Правду, которую мы слышим. Реалии, которые мы осознаем через фильм. И съемка, которую мы видим. Она кладет на лопатки любой блокбастер. Западные блокбастеры должны приходить и учиться у украинцев, как снимать реальный экшн. Тем более экшн на реальных событиях. Это не выдумки. Это о нас. О настоящем. Это о каждом из вас, кто придет, смотрит. Призываю и берите детей с собой. Они должны видеть это с самого детства. То, что будет воспитывать сознание", – поделилась впечатлениями Тина Кароль.

Тина Король

Фильм "Підйомна сила" в Национальном прокате от 10 октября.

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