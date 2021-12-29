Звезды на премьере фильма: Полякова в платье с сексуальным декольте, DZIDZIO в жилете с золотыми пуговицами

Звезды на премьере фильма: Полякова в платье с сексуальным декольте, DZIDZIO в жилете с золотыми пуговицами

Звездный дуэт презентовал рождественскую комедию "Звезды по обмену", в котором сыграл главные роли.

Вчера, 28 декабря, в кинотеатре Оскар (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера рождественского семейного фильма "Звезды по обмену", в котором главные роди сыгралии Оля Полякова и Михаил Хома (DZIDZIO). Полякова выступил атакже продюсером картины.

DZIDZIO и Оля Полякова/Пресс-служба

Певица предстала в красивом образе, в котором она была похожа на настоящую принцессу. На Оле было светлое платье миди с принтом, пышной юбкой и сексуальным декольте, которое она дополнила золотистым болеро. Талию Полякова подчеркнула золотым поясом. Наряд звезда скомбинировала с золотистыми босоножками на высокой платформе и каблуках.

Оля Полякова/Пресс-служба

Аутфит артистка дополнила красивой укладкой с локонами, макияжем с черными стрелками и розовой помадой, а также элегантными золотыми серьгами.

Оля Полякова/Пресс-служба

Оля Полякова/Пресс-служба

На просмотре фильма Полякова появилась в сером костюме с логотипом Givenchy.

Оля Полякова/Пресс-служба

DZIDZIO выглядел, как настоящий джентльмен. На нем была светлая клетчая рубашка, клетчатый жилет с золотыми пуговицами, брюки с принтом "клетка" и черные туфли с металлическими деталями.

DZIDZIO и Оля Полякова/Пресс-служба

Пресс-служба

На мероприятии также побывали продюсеры - Егор Олесов и Михаил Ясинский.

Оля и DZIDZIO сделали для гостей премьеры музыкальный подарок – они исполнили официальный саундтрек комедии Щасливі люди".

Пресс-служба

Ивент посетило много знаменитостей: TVORCHI, Алина Гросу, MELOVIN, NiNO, Art Demur, актеры Наталья Сумская, Владимир Горянский, Дмитрий Вивчарюк, Наталья Бабенко, Алексей Тритенко, Максим Девизоров, Алина Чебан, Сергей Лыба, блоггеры и телеведущие Владимир Остапчук, Мила Кузнецова, Геннадий Ветер, Макс Ежов, Олег Машуковский.

Презентацию посетили также кинопродюсер и директор компании DZIDZIOFILM Диана Юраш, уполномоченный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, продюсер DZIDZIO и DZIDZIOFILM Анатолий Безух с женой Надеждой.

Пресс-служба

"Хорошая семейная комедия о семейных ценностях, о ревности, о большом желании быть первым, лучшим и о моментах, которые мы теряем в погоне за успехом, забывая о простой жизни, которая может сделать всех нас счастливыми", - сказала Полякова.

Пресс-служба

"Наконец-то состоялся допремьерный показ семейной комедии "Звезды по обмену", которой мы ждали 2 года! Это искреннее, настоящее, а главное, украинское кино, которое должно напомнить всем людям о важных ценностях, о том, что мы должны быть счастливыми людьми, что стоит замечать радость в простоте! Оглянитесь вокруг и помните, что рядом с вами есть родные и близкие люди! Приглашаем всех в кинотеатры с 1 января на просмотр Звезды по обмену", - добавил DZIDZIO.

Поддержать Полякову пришли ее муж и дочери - Маша и Алиса.

Маша Полякова/Пресс-служба

Украинская комедия "Звезды по обмену" уже во всех кинотеатрах страны.

Премьера новогодней комедии "Звезды по обмену" (30 фото)

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