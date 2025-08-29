Звезды на премьере фильма "Роузы": Дарья Трегубова в блузке с рюшами, Вячеслав Соломка с цветной бабочкой

Дарья Трегубова

В кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера новой остросоциальной комедии-драмы Searchlight Pictures от режиссера Джей Роуча - "Роузи", в которой главные роли сыграли Оливия Колман и Бенедикт Камбербэтч.

Оливия Колман и Бенедикт Камбербэтч на премьере фильма "Роузы" в Лондоне / © Associated Press

Первыми увидеть фильм пришли актриса Дарья Трегубова, ведущий Вячеслав Соломка, певцы Муаяд и Kamrad, комики Валерия Мандзюк и Екатерина Никитина, кинокритик Инна Гордеева, модель Татьяна Брык, блогеры Алиса Дикалова и Игорь Донских, а также актеры дубляжа, которые озвучили главных героев ленты - Елена Узлюк и Андрей Мостренко.

Дарья Трегубова/Фото Vitalii Chumachenko

Муаяд и Вячеслав Соломка/Фото Vitalii Chumachenko

Елена Узлюк и Андрей Мостренко/Фото Vitalii Chumachenko

Инна Гордеева/Фото Vitalii Chumachenko

Екатерина Никитина/Фото Vitalii Chumachenko

Татьяна Брик/Фото Vitalii Chumachenko

Алиса Дикалова/Фото Vitalii Chumachenko

Анна Адамович и Дарья Бордун/Фото Vitalii Chumachenko

Светлана Михайская и Алина Онопа/Фото Vitalii Chumachenko

Анна Луценко, Ольга Федорущенко и Елена Момот/Фото Vitalii Chumachenko

О фильме:

Это драматическая история Тео и Айви, пара которых, на первый взгляд, кажется идеальной. Но за картинкой безупречной семейной жизни скрываются неразрешимые конфликты, ревность и соперничество. Пока карьера Тео стремительно приходит в упадок, амбиции Айви только растут, превращая партнерство в молчаливое противостояние, где накопленные обиды становятся взрывоопасными.

Фильм "Роузы" уже в украинском прокате.