Звезды на премьере фильма "Роузы": Дарья Трегубова в блузке с рюшами, Вячеслав Соломка с цветной бабочкой
Звезды пришли первыми посмотреть ремейк ленты "Война супругов Роуз" 1989 года.
В кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась премьера новой остросоциальной комедии-драмы Searchlight Pictures от режиссера Джей Роуча - "Роузи", в которой главные роли сыграли Оливия Колман и Бенедикт Камбербэтч.
Первыми увидеть фильм пришли актриса Дарья Трегубова, ведущий Вячеслав Соломка, певцы Муаяд и Kamrad, комики Валерия Мандзюк и Екатерина Никитина, кинокритик Инна Гордеева, модель Татьяна Брык, блогеры Алиса Дикалова и Игорь Донских, а также актеры дубляжа, которые озвучили главных героев ленты - Елена Узлюк и Андрей Мостренко.
О фильме:
Это драматическая история Тео и Айви, пара которых, на первый взгляд, кажется идеальной. Но за картинкой безупречной семейной жизни скрываются неразрешимые конфликты, ревность и соперничество. Пока карьера Тео стремительно приходит в упадок, амбиции Айви только растут, превращая партнерство в молчаливое противостояние, где накопленные обиды становятся взрывоопасными.
Фильм "Роузы" уже в украинском прокате.