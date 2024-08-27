Звезды на премьере фильма с Ченнингом Татумом: Антонина Хижняк – в полупрозрачном наряде, Геля Зозуля – в платье без бретелек

Звездные красавицы в черных нарядах пришли на запад в столице.
В кинотеатре "Оскар", в ТРЦ Gullever, состоялся премьерный показ фильма "Моргни дважды", в котором главную роль сыграл Ченнинг Татум. Это режиссерский дебют голливудской актрисы Зои Кравиц.
Ивент посетили актриса Антонина Хижняк, подарившая свой голос одной из героинь триллера, и певица Геля Зозуля.
Антонина для своего появления выбрала стильный образ total black. На ней был шелковый наряд, состоящий из прозрачных свободных брюк, рубашки с прозрачными рукавами и топа с прозрачными вставками и на тонких бретельках.
Костюм звезда скомбинировала с черными босоножками с блестками и черной сумкой. Она сделала аккуратную прическу, нежный макияж, белый маникюр, красный педикюр и завершила лук длинными серьгами.
Геля была одета в черное платье миди без бретелек, к которой подобрала красные босоножки. У артистки была укладка с локонами и макияж в нежных оттенках.
О фильме:
Миллиардер в сфере технологий Слейтер Кинг (Ченнинг Татум) на своем благотворительном мероприятии знакомится с официанткой Фридой (Наоми Аки). У них появляется взаимная симпатия, и Слейтер приглашает Фриду составить компанию ему и его друзьям в путешествии к собственному приватному острову. А там настоящий рай: солнечные дни релакса и веселые ночи. Все отлично проводят время. Никто не хочет, чтобы этот отпуск заканчивался. Но когда вокруг происходит что-то странное, Фрида начинает сомневаться в своей реальности. С этим местом что-то не так. Ей придется раскрыть правду, если она хочет выжить после этой вечеринки.
Фильм в украинском прокате.
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