Звезды на премьере фильма с Ди Каприо: Анна Добрыднева в розовой футболке, Ирина Сопонару - в мини-юбке с пайетками

В Киеве, в кинотеатре "Планета Кино" (ТРЦ River Mall) состоялась премьера черной комедии "Битва за битвой" от Warner Bros. Pictures - нового фильма от культового режиссера Пола Томаса Андерсона, в котором главную роль сыграл Леонардо Ди Капиро.

Мероприятие посетили знаменитости, среди которых: певцы Анна Добрыднева и Муаяд, актеры Антонина Хижняк, Назар Заднепровский, Влад Никитюк, ведущие Николай Матросов и Андрей Черновол, комики Ирина Сопонару и Екатерина Никитина, кинокритик Инна Гордеева, кинорежиссеры Алексей Тараненко и Денис Тарасов и другие.

Анна Добрыднева и Николай Матросов/Фото Виталий Чумаченко

Назар Заднепровский и Антонина Хижняк/Фото Виталий Чумаченко

Влад Никитюк/Фото Виталий Чумаченко

Муаяд/Фото Виталий Чумаченко

Marietta и Андрей Черновол/Фото Виталий Чумаченко

Екатерина Никитина/Фото Виталий Чумаченко

Инна Гордеева/Фото Виталий Чумаченко

Рассмотрим стильные луки звезд.

Анна Добрыднева появилась на ивенте в розовой футболке и синих широких джинсах, которые заправила в яркие ботильоны с цветочным принтом. Образ артистка дополнила пастельно-розовой рубашкой, бейсболкой и сумочкой.

Анна Добрыднева и Николай Матросов/Фото Виталий Чумаченко

Ирина Сопонару сочетала своем аутфите серую футболку и мини-юбку с серебряными пайетками. На ней также были слингбэки цвета металлик.

Ирина Сопонару/Фото Виталий Чумаченко

Антонина Хижняк выбрала для своего появления черный кружевной топ, голубую джинсовую куртку, серые джинсы и бежевые босоножки.

Антонина Хижняк/Фото Виталий Чумаченко

О фильме:

Лента "Битва за битвой", сценарий которого написал и срежиссировал Пол Томас Андерсон, рассказывает о бывшем революционере Бобе Фергюсоне. Он живет в наркотической паранойе, держась в стороне от общества вместе со своей вспыльчивой дочерью Виллой. И вдруг появляется его давний враг, который похищает Виллу. Боб воссоединяется со своими экс-товарищами, чтобы найти дочь. В отчаянных поисках ему придется сойтись в смертельном поединке с собственными ошибками и тенями прошлого.

В фильме также сыграли Шон Пенн, Бенисио дель Торо, Реджина Холл, Тейяна Тейлор, Чейз Инфинити и другие.

Фильм уже вышел в украинский прокат.