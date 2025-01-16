Звезды на премьере фильма с Кидман: Елена Кравец с сумкой Louis Vuitton, Елена Лавренюк – в гороховых мини-шортах

Селебрити первыми пришли посмотреть пикантную ленту с Николь Кидман в главной роли.

В Киеве, в кинотеатре "Оскар", состоялся допремьерный показ провокационного фильма "Хорошая плохая девочка", в котором сыграли Николь Кидман, Харрис Дикинсон и Антонио Бандерас.

Фильм исследует границы власти, желаний и пристрастий. Он погружает зрителей в табуированные отношения, раскрывая новые грани человеческой природы и поднимая актуальные социальные темы.

Мероприятие посетили знаменитости: актрисы Елена Кравец и Елена Лавренюк и диджейки Даша Коломиец и Олимпия Вайтмусташ.

Елена Кравец предстала на ивенте в костюме цвета хаки, состоявшего из штанов и двубортного жакета. Лук она дополнила сумочкой от Louis Vuitton с шахматным принтом.

Елена Кравец

Елена Лавренюк позировала в черном жакете, кружевном топе, белых мини-шортах в черный горошек и ажурных черных колготах. В руке она держала экстравагантную коричневую сумочку в виде мягкой игрушки.

Елена Лавренюк

На Даше Коломиец был черный берет, бордовый свитер с бежевым поясом, белая мини-юбка с цветочным принтом и черные плотные колготки.

Даша Коломиец

Олимпия Уайтмусташ надела серую водолазку, темно-зеленую безрукавку и графитовую юбку. Наряд она скомбинировала с питоновыми ботильойнами. Через плечо у нее висела черная сумка с золотистой фурнитурой.

Олимпия Уайтмусташ

С сегодняшнего дня фильм "Хорошая плохая девочка" в украинском прокате.

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