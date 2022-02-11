Звезды на премьере фильма "Смерть на Ниле": Добрыднева в пиджаке оверсайз, Витвицкая в черном платье

Звезды на премьере фильма "Смерть на Ниле": Добрыднева в пиджаке оверсайз, Витвицкая в черном платье

В столичном кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера детективного фильма "Смерть на Ниле".

Новую работу режиссера Кеннета Браны ("Тор", "Гамлет") первыми просмотрели Богдан Юсипчук, Анна Добрыднева, Соломия Витвицкая, Слава Соломко, Стася Ровинская, Серж Смолин и Серж Пайе, Любомир Левицкий, Marietta, Khayat, Алена Лавренюк, Жан Гритцфельдт, Наталка Карпа, Art Demur и другие звездные гости и журналисты.

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

Телеведущая Соломия Витвицкая пришла на премьеру в черном обтягивающем платье.

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

А певица Анна Добрыднева для премьеры выбрала стильный образ – пиджак оверсайз из апсайкл-кутюр проекта Anna Dobrydnevа by Sadnytskyy с аппликациями в виде красных сердец, который дополнила черным топом, брюками и ботинками на грубой подошве.

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

Премьера фильма "Смерть на Ниле"/ Фото Кирилла Авраменко

О фильме

Фильм рассказывает об отдыхе бельгийского сыщика Эркюля Пуаро на борту гламурного парохода в Египте. Все идет кувырком после трагического завершения медового месяца одной идиллической пары. И отпуск Пуаро превращается в устрашающий поиск убийцы. История разворачивается на фоне эпических пейзажей с широкими пустынями и величественными пирамидами Гизы. В ней есть место неукротимой страсти и парализующей ревности, группе безупречно одетых героев-космополитов, а также немалого количества сюжетных поворотов, которые заставят зрителя ломать голову до конца, вплоть до шокирующей развязки.

Лента "Смерть на Ниле" показывает силу необузданной страсти в гламурном окружении. Эркюль Пуаро получит возможность быть свидетелем бесчисленного богатства, власти, денег, влияния, романтики, роскошной одежды, изысканного вина и невероятных путешествий. Однако в центре этого есть что-то гнилое. Это заставляет и детектива, и зрителя чувствовать себя неудобно и создает ощущение напряжения на протяжении всего фильма.

На экранах сети кинотеатров "Оскар" показ фильм "Смерть на Ниле" стартовал 10 февраля.

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