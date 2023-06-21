Звезды на премьере фильма Веса Андерсона: Олимпия Уайтмусташ в цветочном платье, Илона Гвоздева – в костюме оверсайз

В фильме "Город астероидов" главные роли сыграли Том Хенкс, Марго Робби, Тильда Суинтон, Скарлетт Йоханссон и другие.

В кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver, состоялся премьерный показ фильма режиссера Веса Андерсона "Город астероидов".

Премьера фильма "Астероид-Сити"

Посмотреть эмпирическую историю пришли украинские знаменитости, среди которых: Олимпия Вайтмусташ, Илона Гвоздева, Анатолий Анатолич, Виталий Ажонов, Валерия Толочина, Григорий Бакланов и другие.

Олимпия Уайтмусташ. Премьера фильма "Астероид-Сити"

Илона Гвоздева. Премьера фильма "Астероид-Сити"

Григорий Бакланов. Премьера фильма "Астероид-Сити"

Анатолий Анатолич. Премьера фильма "Астероид-Сити"

Валерия Толочина. Премьера фильма "Астероид-Сити"

Виталий Ажонов. Премьера фильма "Астероид-Сити"

Роман Мединский и Алина Смолина-Мединская. Премьера фильма "Астероид-Сити"

Премьера фильма "Астероид-Сити"

Премьера фильма "Астероид-Сити"

Наталья Лукьянец. Премьера фильма "Астероид-Сити"

Диджей Саша Дымов своим музыкальным сетом создал для гостей мероприятия отличную атмосферу ленты.

Саша Дымов. Премьера фильма "Астероид-Сити"

Саша Дымов. Премьера фильма "Астероид-Сити"

Среди посетителей, придерживавшихся дресс-кода, дизайнер бренда EROMIN Store Евгений Еремин выбрал самый интересный образ и подарил победителю стильный головной убор.

Дизайнер Евгений Еремин и Даша Лотоцкая. Премьера фильма "Астероид-Сити"

Дизайнер Евгений Еремин и Даша Лотоцкая. Премьера фильма "Астероид-Сити"

Лучший образ на премьере. Премьера фильма "Астероид-Сити"

О фильме

Действие фильма разворачивается в 1955 году на съезде наблюдателей за звездами в придуманном американском городке.

Главные роли в ленте сыграли Том Хенкс, Марго Робби, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Скарлетт Йоханссон, Виллем Дефо и другие.

Премьерный показ фильма состоялся на Каннском кинофестивале в мае этого года.

"Город астероидов" уже в украинском прокате.

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