Звезды на премьере фильма Веса Андерсона: Олимпия Уайтмусташ в цветочном платье, Илона Гвоздева – в костюме оверсайз

В фильме "Город астероидов" главные роли сыграли Том Хенкс, Марго Робби, Тильда Суинтон, Скарлетт Йоханссон и другие.
В кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver, состоялся премьерный показ фильма режиссера Веса Андерсона "Город астероидов".
Посмотреть эмпирическую историю пришли украинские знаменитости, среди которых: Олимпия Вайтмусташ, Илона Гвоздева, Анатолий Анатолич, Виталий Ажонов, Валерия Толочина, Григорий Бакланов и другие.
Диджей Саша Дымов своим музыкальным сетом создал для гостей мероприятия отличную атмосферу ленты.
Среди посетителей, придерживавшихся дресс-кода, дизайнер бренда EROMIN Store Евгений Еремин выбрал самый интересный образ и подарил победителю стильный головной убор.
О фильме
Действие фильма разворачивается в 1955 году на съезде наблюдателей за звездами в придуманном американском городке.
Главные роли в ленте сыграли Том Хенкс, Марго Робби, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Скарлетт Йоханссон, Виллем Дефо и другие.
Премьерный показ фильма состоялся на Каннском кинофестивале в мае этого года.
"Город астероидов" уже в украинском прокате.
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