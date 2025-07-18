Звезды на премьере фильма "Жизнь Чака": Соломия Витвицкая в бежевом платье, Надежда Матвеева – в голубой юбке

Соломия Витвицкая

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В Киеве, в кинотеатре "Планета Кино" (РЦ Blockbaster), состоялась премьера фильма – «Жизнь Чака». Лента снята по одноименной новелле Стивена Кинга из сборника "Если кровь течет". Критики называют ее лучшей экранизацией Кинга в XXI веке. В главных ролях сыграли Том Хиддлстон, Марк Хэмилл, Карен Гиллан, Чиветел Эджиофор и другие.

Мероприятие посетили украинские знаменитости: телеведущие Соломия Витвицкая, Надежда Матвеева, Мирослава Мандзюк, Вячеслав Соломка, актеры Максим Самчик и Ольга Атанасова, модель plus-size Мила Кузнецова и другие.

Соломия Витвицкая/Фото Максим Лисовой

Надежда Матвеева/Фото Максим Лисовой

Мирослава Мандзюк, Надежда Матвеева и Вячеслав Соломка/Фото Максим Лисовой

Ольга Атанасова/Фото Максим Лисовой

Максим Самчик/Фото Максим Лисовой

Мила Кузнецовата/Фото Максим Лисовой

О фильме:

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Это история об обычном бухгалтере Чаке Кранце. Он просто живет свою жизнь, но однажды его имя внезапно становится известным на весь город из-за поздравления, которое появляется повсюду — на баннерах, в радиоэфире, в интернете, на стенах и окнах домов. Никто не знает, кто такой Чак, но говорят: если он умрет — вместе с ним погибнет весь мир…

Это лента о ценности человеческой жизни и невероятной вселенной внутри каждого из нас.

Сценарист, режиссер, монтажер и продюсер фильма — Майк Флэнаган, который уже не в первый раз работает с прозой Стивена Кинга, в частности, он экранизировал произведения «Доктор Сон» и «Игра Джеральда».

«Жизнь Чака» получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). Критики благосклонно восприняли фильм, так Deadline считает, что теплота и искренность ленты «могут стать секретным ингредиентом для достижения культовости», Чейз Гатчинсон написал для The Wrap: «вы почувствуете неизбежную и потрясающую тяжесть бытия, однако в то же время «Жизнь Чака» поразит вас в самое сердце красотой существования», а Collider резюмирует, что фильм стал лучшей экранизации Стивена Кинга в современном кино. Первая украинская премьера ленты состоялась на фестивале зрительского кино Миколайчук Open в Черновцах.

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Роль юного Чака в фильме дублировал на украинском стендап-комик Василий Байдак.

Прокат фильма Жизнь Чака в украинских кинотеатрах продолжается.