Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Звезды на премьере "Гарфилда": Анна Саливанчук – в цветочном платье, Соломия Витвицкая – в голубо-желтом костюме

Звезды на премьере "Гарфилда": Анна Саливанчук – в цветочном платье, Соломия Витвицкая – в голубо-желтом костюме

Анна Саливанчук с детьми

Звездные красавицы побывали на премьере мультфильма о рыжем коте.

В украинский прокат вышло анимационное приключение "Гарфилд в кино". А в кинотеатре "Оскар", в ТРЦ Gulliver, прошел премьерный показ мультфильма.

Ивент посетили звезды украинского дубляжа анимационного приключения: Владимир Дантес, Михаил Кукуюк, Григорий Герман и Мурафа.

Дантес / ©
Дантес
Владимир Дантес, Михаил Кукуюк, Григорий Герман и Мурафа / ©
Владимир Дантес, Михаил Кукуюк, Григорий Герман и Мурафа

А также знаменитости: ведущие Соломия Витвицкая и Валентина Хамайко, актрисы Анна Саливанчук, Наталья Денисенко, Елена Светлицкая и другие.

Рассмотрим образы звездных красавиц.

Анна Саливанчук продемонстрировала кокетливый лук в белом мини-платье с цветочным принтом и рюшами, которое скомбинировала с белыми кедами.

Анна Саливанчук / ©
Анна Саливанчук

Соломия Витвицкая была одета в голубо-желтый брючный костюм и белую футболку с трезубцем.

Соломия Витвицкая / ©
Соломия Витвицкая

Валентина Хамайко сочетала бордовую рубашку и джинсы.

Валентина Хамайко / ©
Валентина Хамайко

На Наталке Денисенко было белое короткое платье с рюшами.

Наталья Денисенко / ©
Наталья Денисенко

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация