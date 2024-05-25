Звезды на премьере "Гарфилда": Анна Саливанчук – в цветочном платье, Соломия Витвицкая – в голубо-желтом костюме

Звездные красавицы побывали на премьере мультфильма о рыжем коте.
В украинский прокат вышло анимационное приключение "Гарфилд в кино". А в кинотеатре "Оскар", в ТРЦ Gulliver, прошел премьерный показ мультфильма.
Ивент посетили звезды украинского дубляжа анимационного приключения: Владимир Дантес, Михаил Кукуюк, Григорий Герман и Мурафа.
А также знаменитости: ведущие Соломия Витвицкая и Валентина Хамайко, актрисы Анна Саливанчук, Наталья Денисенко, Елена Светлицкая и другие.
Рассмотрим образы звездных красавиц.
Анна Саливанчук продемонстрировала кокетливый лук в белом мини-платье с цветочным принтом и рюшами, которое скомбинировала с белыми кедами.
Соломия Витвицкая была одета в голубо-желтый брючный костюм и белую футболку с трезубцем.
Валентина Хамайко сочетала бордовую рубашку и джинсы.
На Наталке Денисенко было белое короткое платье с рюшами.
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