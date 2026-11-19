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- Шоу-бизнес
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Звезды на премьере "Голодных игр": Римма Зюбина в стильном тренче, Анна Добрыднева — в прозрачном топе
В Киеве состоялась громкая премьера приквела по роману Сюзанны Коллинз.
В кинотеатре «Планета Кино» в ТРЦ Blockbuster Mall состоялась гала-премьера фильма «Голодные игры: Рассвет перед жатвой». Украинские звезды, блогеры и представители СМИ одними из первых увидели новую часть франшизы на большом экране IMAX. Среди звездных гостей были актриса Римма Зюбина и певица Анна Добрыднева, которые продемонстрировали стильные образы.
Римма Зюбина появилась на мероприятии в длинном черном тренче с объемным воротником-стойкой и большими накладными карманами. Талию актриса подчеркнула ремнем, завязанным узлом. Тренч звезда сочетала с кроссовками.
Римма дополнила наряд браслетом и массивным кольцом. У нее была стильная прическа и макияж с красной помадой.
Анна Добрыднева появилась в графитовом костюме, состоящем из жакета свободного кроя с закатанными рукавами и широких брюк. Под него певица надела прозрачный черный топ с кружевом, сквозь который просвечивался бюстгальтер, а обула массивные черные ботинки на рельефной подошве.
Особое внимание Анна уделила украшениям. Ее лук дополнили крупные золотистые серьги в виде цветов, колье в форме цветка и похожее по форме массивное кольцо. Добриднева собрала волосы в хвост и украсила прическу золотистыми зажимами у висков. Она сделала макияж с черными стрелками и помадой ягодного оттенка.
О фильме:
«Голодные игры: Рассвет перед жатвой» рассказывает историю молодого Хеймитча Абернети. События разворачиваются за 24 года до первых «Голодных игр». Шестнадцатилетний парень из 12-го округа становится участником 50-х Игр, в которых количество трибутов вдвое больше, чем обычно.
Героя ждут опасные испытания, неожиданные союзы и выбор, последствия которого ощутит на себе весь Панем.
Режиссером фильма стал Фрэнсис Лоуренс. В фильме снялись Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс, Рэйф Файнс, Гленн Клоуз, Джесси Племонс, Эль Фаннинг, Киран Калкин и другие.
С сегодняшнего дня, 19 сентября, фильм выходит в украинский прокат.