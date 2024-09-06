Звезды на премьере "Графа Монте-Кристо": Оля Цыбульская – в льняном платье, Наталья Денисенко – в белом мини

В Киеве, в кинотеатре "Жовтень", состоялась премьера фильма "Граф Монте-Кристо" от режиссеров Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера, которую посетили звездные гости.

Среди них были: Оля Цыбульская, Саломия Витвицкая, Алексей Дурнев, Анастасия Цимбалару и другие.

Алексей Дурнев

Соломия Витвицкая и Иванна Слабошпицкая

Анастасия Цимбалару

Ивент также посетили Владимир Дантес, озвучивший главного героя фильма Эдмона Дантеса, и Наталья Денисенко, подарившая свой голос возлюбленной Эдмона – Мерседес.

Владимир Дантес и Наташа Денисенко

"Это уникальный опыт, потому что я никогда в жизни не думал, что мне нужно сыграть вместо главного актера только голосом. Так, чтобы вы не видя меня, поняли, что я тоже играю. История, которую вы увидите на экране — не только о любви. Вовсе не о любви. Это история о разбитом отчаявшемся человеке, чьи глаза омрачены желанием мести. Дантес – поганец, которому симпатизируют в кадре, он неприкосновен, этим и привлекает. Очень советую прочитать книгу, чтобы составить полную картину об этом герое и его судьбе", – поделился впечатлениями Владимир Дантес.

Наталья Денисенко, Владимир Дантес и Вероника Ясинская

Наталья Денисенко и Владимир Дантес

"Украинский дубляж – это работа огромного количества людей и он действительно самый лучший. Переводчики подбирают такие слова на украинском языке, что, когда смотришь результат, у тебя есть впечатление, что сами эти слова произносит герой на экране. Я была и буду за то, чтобы мы смотрели иностранные фильмы с украинским дубляжем!", – добавила Наталья Денисенко.

Наталья Денисенко

Гости премьеры

Перед показом фильма собравшиеся минутой молчания почтили память погибших во время войны

О фильме:

Это история о молодом человеке Эдмоне Дантесе, который становится жертвой заговора. Его задерживают в день его свадьбы за преступление, которое он не совершал. Моряка Дантеса приговаривают к пожизненному заключению на острове Шато-д'Иф. После 14 лет неволи Эдмон решается на бегство. Он возвращается во Францию уже богатым, с новым именем и стремится отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

В основе саги – роман "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, впервые опубликованный в 1846 году. Его считают родоначальником такого понятия как "бестселлер".

Бюджет картины составил 43 миллиона евро. Международная премьера "Графа Моне-Кристо" состоялась в мае в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля, а украинская — в рамках Одесского кинофестиваля в июле.

Напомним, специально для Леди.ТСН.ua режиссеры фильма – Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер – рассказали нам в комментарии, как они создавали уникальные интерьеры для картины.

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