Звезды на премьере хоррора "Обезьяна": Ирина Сопонару без бюстгальтера, Екатерина Никитина – в кокетливом мини-платье

На днях в Киеве состоялся премьерный показ хоррора "Обезьяна", снятого по культовому рассказу Стивена Кинга в 1980 году.

Мероприятие посетили звезды "Женского квартала" – Ирина Сопонару и Екатерина Никитина, певицы Анна Добрыднева и Мариетта, ведущие Анатолий Анатолич и Вячеслав Соломка, актер Андрей Клименков, комментатор Игорь Бурбас и другие.

Ирина Сопонару и Екатерина Никитина/Фото Кирилл Авраменко

Анна Добрыднева/Фото Кирилл Авраменко

Мариетта/Фото Кирилл Авраменко

Анатолий Анатолич/Фото Кирилл Авраменко

Вячеслав Соломка/Фото Кирилл Авраменко

Андрей Клименков/Фото Кирилл Авраменко

Игорь Бурбас/Фото Кирилл Авраменко

Ирина Сопонару появилась на ивенте в твидовой черно-белой мини-юбке и черном лонгсливе, под которым не было бюстгальтера, что придало ее луку пикантности.

Ирина Сопонарю/Фото Кирилл Авраменко

Аутфит актриса дополнила черными плотными колготами и черной обувью на грубой подошве. У нее была идеально ровная укладка, нежный макияж и бордовый маникюр. Шею Ирина украсила золотым колье в виде колоска пшеницы от украинского бренда BEVZA

Ирина Сопонарю/Фото Кирилл Авраменко

Екатерина Никита позировала в кокетливом платье, состоявшем из черного верха с квадратным вырезом и белой мини-юбки с рюшами. На девушке также были черные плотные колготы и черные ботфорты на стойких каблуках. В руке она держала черную сумку.

Екатерина Никита/Фото Кирилл Авраменко

Екатерина собрала волосы в гладкий хвост, украсив их платком с принтом, сделала макияж с глянцевым блеском на губах и завершила образ серьгами-кольцами.

Екатерина Никита/Фото Кирилл Авраменко

О фильме:

Это жуткая история о двух братьях-близнецах Геле и Билле, которые после смерти отца находят на чердаке старую игрушечную обезьяну. После этого братья становятся свидетелями многих ужасающих смертей. Ребята решают избавиться от странной игрушки, после чего их жизненные пути расходятся. Но ужасные смерти повторяются снова и братья вынуждены примириться, чтобы навсегда избавиться от проклятой игрушки.

Главные роли в фильме исполнили Тео Джеймс (трилогия "Дивергент") и Элайджа Вуд ("Властелин колец").

Хоррор уже в украинском прокате.

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