Звезды на премьере комедии: Наталья Денисенко в платье с вырезом на животе, Татьяна Малкова – без бюстгальтера

Актрисы в пикантных образах появились на кинособытии.
В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver), состоялся премьерный показ украинской романтической комедии "Отпуск вслепую".
На ивенте побывали исполнители главных ролей – актер и военнослужащий ВСУ Даниэль Салем, актриса Татьяна Малкова, певица, саундпродюсер и композитор фильма Jerry Heil, певица и телеведущая Lida Lee, сыгравшая дебютную роль в ленте, и актриса Елена Олар.
Мероприятие посетили также звездные гости: Ахтем Сеитаблаев, Елена Кравец с дочерью, POSITIFF с супругой Юлией Сахневич, Олег Скрипка, Наталья Денисенко, Антонина Хижняк, Ирина Кудашова, Дарья Трегубова, Тарас Цимбалюк, Алексей Комаровский, Илона Гвоздева, Диана Глостер, Алексей Донцов, OSTROVSKYI и другие.
А презентовала фильм "Отпуск вслепую" его продюсерская команда: креативный продюсер Семен Горов, генеральные продюсеры Андрей Ногин и Алексей Лимаренко, ассоциативный продюсер Артем Колюбаев, автор сценария Юлия Салимовская.
Фильм, созданный при поддержке Государственного агентства Украины по кино, стал дебютной режиссерской работой Валерии Фадеевой. Официальный саундтрек ленты – "Вимолив" от Jerry Heil, MONATIK и Евгения Хмары.
Самые пикантные луки на мероприятии продемонстрировали Наталья Денисенко и Татьяна Малкова.
Наталья позировала перед фотографом в белом обтягивающем платье с рюшами и вырезом на животе, которое скомбинировала с белыми остроносыми туфлями на шпильках. Актриса сделала укладку с локонами, макияж с глянцевым блеском на губах и украсила шею золотой цепочкой с подвеской в виде сердца.
Татьяна предстала в черном жилете с глубоким вырезом, который надела на голое тело, черных лосинах и черных лакированных туфлях на шпильках. Аутфит она дополнила объемной прической с кудрями, нежным макияжем и блестящим ожерельем на шее.
Фильм "Отпуск вслепую" в национальном прокате.
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