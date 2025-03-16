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Звезды на премьере комедии: Наталья Денисенко в платье с вырезом на животе, Татьяна Малкова – без бюстгальтера

Звезды на премьере комедии: Наталья Денисенко в платье с вырезом на животе, Татьяна Малкова – без бюстгальтера

Наталья Денисенко

Актрисы в пикантных образах появились на кинособытии.

В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver), состоялся премьерный показ украинской романтической комедии "Отпуск вслепую".

На ивенте побывали исполнители главных ролей – актер и военнослужащий ВСУ Даниэль Салем, актриса Татьяна Малкова, певица, саундпродюсер и композитор фильма Jerry Heil, певица и телеведущая Lida Lee, сыгравшая дебютную роль в ленте, и актриса Елена Олар.

Lida Lee и Даниель Салем / ©
Lida Lee и Даниель Салем
Звезды фильма и гости / ©
Звезды фильма и гости
Даниэль Салем и Татьяна Малкова / ©
Даниэль Салем и Татьяна Малкова
Jerry Heil / ©
Jerry Heil
Даниель Салем / ©
Даниель Салем

Мероприятие посетили также звездные гости: Ахтем Сеитаблаев, Елена Кравец с дочерью, POSITIFF с супругой Юлией Сахневич, Олег Скрипка, Наталья Денисенко, Антонина Хижняк, Ирина Кудашова, Дарья Трегубова, Тарас Цимбалюк, Алексей Комаровский, Илона Гвоздева, Диана Глостер, Алексей Донцов, OSTROVSKYI и другие.

Ахтем Сеитаблаев / ©
Ахтем Сеитаблаев
Елена Кравец с дочерью / ©
Елена Кравец с дочерью
Ирина Кудашова, Алексей Комаровский, Наталья Денисенко / ©
Ирина Кудашова, Алексей Комаровский, Наталья Денисенко
Олег Скрипка / ©
Олег Скрипка
POSITIFF с супругой Юлией Сахневич / ©
POSITIFF с супругой Юлией Сахневич
Наталья Денисенко и Антонина Хижняк / ©
Наталья Денисенко и Антонина Хижняк
Дарья Трегубова / ©
Дарья Трегубова
Илона Гвоздева / ©
Илона Гвоздева
Тарас Цымбалюк / ©
Тарас Цымбалюк
Алексей Донцов / ©
Алексей Донцов
Алексей Комаровский / ©
Алексей Комаровский

А презентовала фильм "Отпуск вслепую" его продюсерская команда: креативный продюсер Семен Горов, генеральные продюсеры Андрей Ногин и Алексей Лимаренко, ассоциативный продюсер Артем Колюбаев, автор сценария Юлия Салимовская.

Команда фильма / ©
Команда фильма
Команда фильма / ©
Команда фильма

Фильм, созданный при поддержке Государственного агентства Украины по кино, стал дебютной режиссерской работой Валерии Фадеевой. Официальный саундтрек ленты – "Вимолив" от Jerry Heil, MONATIK и Евгения Хмары.

Валерия Фадеева и Семен Горов / ©
Валерия Фадеева и Семен Горов

Самые пикантные луки на мероприятии продемонстрировали Наталья Денисенко и Татьяна Малкова.

Наталья позировала перед фотографом в белом обтягивающем платье с рюшами и вырезом на животе, которое скомбинировала с белыми остроносыми туфлями на шпильках. Актриса сделала укладку с локонами, макияж с глянцевым блеском на губах и украсила шею золотой цепочкой с подвеской в виде сердца.

Наталья Денисенко / ©
Наталья Денисенко

Татьяна предстала в черном жилете с глубоким вырезом, который надела на голое тело, черных лосинах и черных лакированных туфлях на шпильках. Аутфит она дополнила объемной прической с кудрями, нежным макияжем и блестящим ожерельем на шее.

Валерия Фадеева и Татьяна Малкова / ©
Валерия Фадеева и Татьяна Малкова

Фильм "Отпуск вслепую" в национальном прокате.

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