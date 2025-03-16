Звезды на премьере комедии: Наталья Денисенко в платье с вырезом на животе, Татьяна Малкова – без бюстгальтера

В Киеве, в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver), состоялся премьерный показ украинской романтической комедии "Отпуск вслепую".

На ивенте побывали исполнители главных ролей – актер и военнослужащий ВСУ Даниэль Салем, актриса Татьяна Малкова, певица, саундпродюсер и композитор фильма Jerry Heil, певица и телеведущая Lida Lee, сыгравшая дебютную роль в ленте, и актриса Елена Олар.

Lida Lee и Даниель Салем

Звезды фильма и гости

Даниэль Салем и Татьяна Малкова

Jerry Heil

Даниель Салем

Мероприятие посетили также звездные гости: Ахтем Сеитаблаев, Елена Кравец с дочерью, POSITIFF с супругой Юлией Сахневич, Олег Скрипка, Наталья Денисенко, Антонина Хижняк, Ирина Кудашова, Дарья Трегубова, Тарас Цимбалюк, Алексей Комаровский, Илона Гвоздева, Диана Глостер, Алексей Донцов, OSTROVSKYI и другие.

Ахтем Сеитаблаев

Елена Кравец с дочерью

Ирина Кудашова, Алексей Комаровский, Наталья Денисенко

Олег Скрипка

POSITIFF с супругой Юлией Сахневич

Наталья Денисенко и Антонина Хижняк

Дарья Трегубова

Илона Гвоздева

Тарас Цымбалюк

Алексей Донцов

Алексей Комаровский

А презентовала фильм "Отпуск вслепую" его продюсерская команда: креативный продюсер Семен Горов, генеральные продюсеры Андрей Ногин и Алексей Лимаренко, ассоциативный продюсер Артем Колюбаев, автор сценария Юлия Салимовская.

Команда фильма

Команда фильма

Фильм, созданный при поддержке Государственного агентства Украины по кино, стал дебютной режиссерской работой Валерии Фадеевой. Официальный саундтрек ленты – "Вимолив" от Jerry Heil, MONATIK и Евгения Хмары.

Валерия Фадеева и Семен Горов

Самые пикантные луки на мероприятии продемонстрировали Наталья Денисенко и Татьяна Малкова.

Наталья позировала перед фотографом в белом обтягивающем платье с рюшами и вырезом на животе, которое скомбинировала с белыми остроносыми туфлями на шпильках. Актриса сделала укладку с локонами, макияж с глянцевым блеском на губах и украсила шею золотой цепочкой с подвеской в виде сердца.

Наталья Денисенко

Татьяна предстала в черном жилете с глубоким вырезом, который надела на голое тело, черных лосинах и черных лакированных туфлях на шпильках. Аутфит она дополнила объемной прической с кудрями, нежным макияжем и блестящим ожерельем на шее.

Валерия Фадеева и Татьяна Малкова

Фильм "Отпуск вслепую" в национальном прокате.

Читайте также: