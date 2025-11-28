Звезды на премьере комедии "Поезд к Рождеству": Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Лилия Ребрик, Станислав Боклан и другие

Премьера "Поезд к Рождеству"

Вчера, 27 ноября, в кинотеатре «Мультиплекс» (ТРЦ Respublika Park) состоялась премьера комедии «Поезд к Рождеству», открывающей сезон зимних премьер.

Фильм представила творческая команда: актеры Станислав Боклан, Лилия Ребрик, Антонина Хижняк, Андрей Исаенко, Анна Кузина, Анастасия Иванюк, Полина Василина, Анна Сагайдачная, Виктория Билан-Ращук, Алина Кошарная, продюсеры Юрий Горбунов и Зоя Сошенко, сценаристы и шоураннеры Ярослав Стень и Богдан Гацуляк, режиссер-постановщик Валентин Шпаков, оператор Татьяна Дудник и другие.

Команда фильма/Фото Кирилл Авраменко

Станислав Боклан/Фото Артем Гвоздков

Станислав Боклан, Антонина Хижняк и Юрий Горбунов/Фото Артем Гвоздков

Светлана Охрименко, Ярослав Стень, Алина Кошарная/Фото Кирилл Авраменко

Лилия Ребрик и Зоя Сошенко/Фото Кирилл Авраменко

Антонина Хижняк/Фото Кирилл Авраменко

Анна Сагайдачная/Фото Кирилл Авраменко

Андрей Исаенко и Олеся Моргунец-Исаенко/Фото Кирилл Авраменко

Полина Василиса/Фото Кирилл Авраменко

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов с сыном/Фото Кирилл Авраменко

Антонина Хижняк/Фото Кирилл Авраменко

Анна Елисеева с дочерью/Фото Кирилл Авраменко

Дмитрий Павко и Анастасия Иванюк/Фото Кирилл Авраменко

Мероприятие посетили звездные гости: телеведущая Екатерина Осадчая, актеры Светлана Охрименко, Лилия Цвеликова, Влад Никитюк, Кристина Игнат, Евгений Медвидь, композитор и пианист Евгений Хмара, певец Дмитрий Прокопов, финалист «МастерШеф. Профессионалы» и шеф Алик Мкртчян, ведущий Вячеслав Соломка, режиссеры Валентин Шпаков, Алексей Есаков, Денис Тарасов, Олег Борщевский и другие.

Боглан Гациляк, Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов, Сергей Созановский/Фото Кирилл Авраменко

Евгений Хмара/Фото Артем Гвоздков

Юрий Горбунов, Алик Мкртчян с семьей/Фото Кирилл Авраменко

Вячеслав Соломка/Фото Кирилл Авраменко

Дмитрий Прокопов/Фото Кирилл Авраменко

Муаяд/Фото Кирилл Авраменко

Вячеслав Соломка, Алик Мкртчян и Мирослава Мандзюк/Фото Кирилл Авраменко

Среди гостей также был председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский, который вместе с членом наблюдательного совета «Укрзализныци» Александром Камышиным появились в фильме в камео.

Праздничной атмосферы мероприятия добавило выступление вокального ансамбля «Diplodoc» Школы джазового и эстрадного искусств под руководством Оксаны Хорошун. Они порадовали присутствующих замечательным исполнением колядок.

Ансамбля «Diplodoc"/Фото Кирилл Авраменко

Ансамбля «Diplodoc"/Фото Кирилл Авраменко

О фильме:

«Поезд к Рождеству» — это продолжение самой кассовой украинской комедии 2025 года — «Поезд в 31 декабря» (собрала 52 миллиона гривен в кинотеатральном прокате и 300 000+ зрителей). В новой ленте возвращаются любимые герои и появляются новые яркие персонажи.

По сюжету, волею случая накануне Рождества в один поезд садятся совершенно разные пассажиры со своими проблемами и мечтами. Теперь им всем придется организовывать Святую вечерю прямо в вагоне-ресторане. В ожидании первой звезды все пассажиры объединяются в одну большую украинскую семью. И здесь начинаются чудеса.

Смотрите «Поезд к Рождеству» во всех кинотеатрах страны уже с 1 декабря (а допремьерные показы уже стартовали).

Напомним, Михаил Хома и Евгений Хмара презентовали совместный саундтрек к фильму «Поезд к Рождеству», который получил название «Там, де Різдво».