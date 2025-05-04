Мила Кузнецова

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Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, телеведущие Вячеслав Соломко и Саня Дымов, модель plus-size Мила Кузнецова посетили в Киеве премьеру безумного комедийного хоррора "Фанатик".

Мила Кузнецова появилась на ивенте в черном мини-платье в белый горошек, Валерий Харчишин — в черной футболке и брюках цвета хаки, Вячеслав Соломко — в разноцветном поло и джинсах с принтом, а Саня Дымов — в белой футболке, черно-белом кардигане и синих джинсах.

Мила Кузнецова/Фото Максим Лисовой

Валерий Харчишин/Фото Максим Лисовой

Вячеслав Соломко/Фото Максим Лисовой

Саня Дымов/Фото Максим Лисовой

О фильме:

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Главную роль — эпатажной и дерзкой поп-звезды — сыграла Самара Уивинг, являющаяся одной из современных «королев крика» . Она известна по ролям в хоррорах «Игра в прятки», «Няня» и «Крик 6». Роль фанатического психопата получил Рэй Николсон («Идеальное алиби», «Улыбайся 2») — сын актера-легенды Джека Николсона, вновь использующего фирменную семейную улыбку как актерское оружие в качественном жанровом кино. Актер Эрик Дейн («Эйфория», «Анатомия Грей») воплотил на экране верного телохранителя супер-звезды.

Режиссером и сценаристом фильма стал Джимми Уорден, который продолжает шлифовать свое мастерство в комедийном хорроре, продолжая жанровую традицию собственных лент «Няня» и «Кокаиновый медведь». Спродюсировала ленту компания LuckyChap, принадлежащая супругам — Марго Робби и Тому Эккерли. Фирма известна своей продюсерской работой над фильмами "Барби", "Перспективная девушка" и "Солтберн". Лента уже в украинском прокате. Дистрибьютором фильма в Украине выступила компания Adastra Cinema.

В центре сюжета популярна певица София (Самара Уивинг), у которой есть одержимый супер-фанат — психопат Пол Дерсон (Рэй Николсон). Он решает признаться в любви супер-звезде, ворвавшись одной ночью в ее имение в Лос-Анджелесе. Девушка вовсю пытается избежать своей незапланированной и кровавой свадьбы, но надеяться приходится только на себя и на помощь верного телохранителя Белла (Эрик Дэйн). Эту ночь с фанатиком переживут немногие.