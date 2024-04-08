Звезды на премьере "Материнского инстинкта": Илона Гвоздева – в кокетливом платье, Монро – в наряде цвета хаки

В кинотеатре Синема Сити (ТРЦ Ocean Plaza) состоялся допремьерный показ психологического триллера "Материнский инстинкт", в котором главные роли сыграли Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн.

На ивенте побывали Илона Гвоздева, Монро, Вячеслав Соломка, Саня Дымов, Олимпия Вайтмусташ и другие.

Илона Гвоздева появилась на мероприятии в кокетливом платье миди пастельных оттенков и светло-бежевых замшевых сапогах на шпильках. На плечи она накинула шелковый платок с принтом, а талию подчеркнула широким коричневым поясом. Танцовщица сделала укладку с локонами и макияж смоки-айс.

Илона Гвоздева

Монро позировала в наряде цвета хаки и бежевой футболке с надписью. У нее была прическа с локонами и макияж с акцентом на глазах. На плече у нее висела черная сумка на серебряной цепочке.

Монро

Гости премьеры

О фильме:

Это англоязычная адаптация мирового бестселлера бельгийской писательницы Барбары Абел. Сценарий фильма впервые представили на международном кинофестивале в Торонто. Постановщиком стал Бенуа Деломме, для которого триллер стал режиссерским дебютом.

Элис (Джессика Честейн) и Селин (Энн Хэтэуэй) имеют счастливые семьи и крепкую соседскую дружбу. Но все это рушится, когда случается несчастный трагический случай.

Хэтэуэй призналась, что эта роль была для нее самой сложной в актерской карьере.

"Эта необычная деталь поставила меня лицом к лицу со своим худшим страхом, который ей пришлось преодолеть, чтобы принять эту роль. Из-за страха я чуть не отказалась от участия в фильме, потому что не знала, смогу ли я преодолеть собственные материнские инстинкты и выполнить свои актерские задачи", – сказала Энн.

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