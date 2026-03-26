Звезды на премьере молодежной драмы "Скамер": Ольга Сумская, Богдан Шелудяк, Скруджи и другие

В Киеве, в кинотеатре «Оскар», состоялась гала-премьера украинской молодежной криминальной драмы «Скамер» режиссера Дмитрия Ефремова. Лента, которая исследует мир быстрых решений, моральных компромиссов и их последствий, собрала гостей накануне национального проката.

«Скамер» — это история о двух братьях из Днепра, которые до полномасштабной войны работали в сфере скама, а после ее начала один из них решает использовать свои навыки против врага. Это фильм о выборе, который может стать судьбоносным, и об ответственности, которая всегда следует за ним.

«Создавали фильм мы более двух лет, и я очень счастлив, что он наконец увидел свет. Надеюсь, что „Скамер“ станет новым истоком в украинском кино. Мы подняли смелую тему и я верю в то, что она не оставит зрителей равнодушными», — рассказал режиссер Дмитрий Ефремов.

В ленте сыграли Ольга Сумская, Богдан Шелудяк, Алексей Горбунов, Дмитрий Ефремов, Екатерина Лозовицкая, Макс Ткачев и другие.

«Мне очень отзывается, что современное украинское кино не боится быть смелым и говорит о важных, порой болезненных темах. Моя героиня — мать двух сыновей, она как никто чувствует, что каждое решение действительно важно», — прокомментировала Ольга Сумская.

Событие посетили представители креативной индустрии, актеры, блогеры и медийные личности, среди которых были Елена Светлицкая, Оксана Гутцайт, Евгений Синельников, Максим Самчик, Андрей Черновол, Евгений Таллер, Анетта Барсовна, Ирина Пономаренко, Анастасия Половинкина, Мила Еремеева, Александр Преподобный, ASHYK, Таня Ли, Тарас Нестеренко, Анна Астровская, Богдан Осадчук, Александр Залиско, Кристина Бычкова и другие.

Секретным музыкальным гостем мероприятия был рэпер Скруджи, который неожиданно для гостей исполнил вживую песню «Алло», ставшую саундтреком фильма.

А режиссер фильма Дмитрий Ефремов исполнил впервые вживую трек «Скам», который также стал одним из саундтреков ленты.

«Скамер» погружает зрителя в мир соблазнов быстрого заработка, рисков и решений, которые имеют свою цену. Это история о границе между возможностью и ответственностью и о том, как легко ее перейти.

«Когда я прочитал сценарий, сразу понял: это современная, драйвовая и поучительная история. Здесь много авантюризма и риска, которые приводят к громким взлетам и стремительным падениям», — сказал Богдан Шелудяк, сыгравший старшего из братьев.

Сегодня, 26 марта, фильм «Скамер» вышел во всеукраинский прокат.