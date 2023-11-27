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Звезды на премьере мультфильма: Елена Филонова в кроп-топе с пикантным декольте, участница "Холостяка-11" – в белом пальто

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
230
Время на прочтение
2 мин
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Звезды на премьере мультфильма: Елена Филонова в кроп-топе с пикантным декольте, участница "Холостяка-11" – в белом пальто

Мультфильм посвящен столетию существования студии Disney.

В Киеве состоялся премьерный показ семейного мультфильма от Disney – "Желание", который посетили селебрити. Среди них: Елена Филонова, участница "Холостяка-11" Розали Номбре, Анатолий Анатолич с супругой Юлой и их детьми, Максим Гордеев, Вячеслав Соломка и другие.

Максим Гордеев и Елена Филонова / ©
Максим Гордеев и Елена Филонова
Розали Номбре / ©
Розали Номбре
Вячеслав Соломко / ©
Вячеслав Соломко
Максим Гордеев / ©
Максим Гордеев
Гости премьеры / ©
Гости премьеры

Самый яркий образ выбрала Елена Филонова. На ней были оранжевые брюки, такого же цвета кроп-топ на молнии и с пикантным декольте и съемные рукава.

Елена Филонова / ©
Елена Филонова

Розали Номбре была одета в белое стеганое пальто, черный топ с кружевом и черные джинсы.

Розали Номбре / ©
Розали Номбре

Юла выбрала для своего выхода черный пуловер и золотистые обтягивающие штаны.

Анатолий Анатолич и Юла / ©
Анатолий Анатолич и Юла

О мультфильме

Режиссерами анимационного фильма выступили Крис Бак и Фон Верасунторн. А сыграли в нем Крис Пайн, Алан Тудик, Ариана Дебос и другие.

Это история о сообразительной девушке-идеалистке, загадавшей настолько сильное желание, что на него отозвалась космическая сила – маленький шарик безграничной энергии. Чтобы спасти свой народ, они противостоят злому королю. Ведь когда воля одного смелого человека сочетается с магией, происходят удивительные вещи.

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Дата публикации
Просмотры
230
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