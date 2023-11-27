Звезды на премьере мультфильма: Елена Филонова в кроп-топе с пикантным декольте, участница "Холостяка-11" – в белом пальто

Мультфильм посвящен столетию существования студии Disney.
В Киеве состоялся премьерный показ семейного мультфильма от Disney – "Желание", который посетили селебрити. Среди них: Елена Филонова, участница "Холостяка-11" Розали Номбре, Анатолий Анатолич с супругой Юлой и их детьми, Максим Гордеев, Вячеслав Соломка и другие.
Самый яркий образ выбрала Елена Филонова. На ней были оранжевые брюки, такого же цвета кроп-топ на молнии и с пикантным декольте и съемные рукава.
Розали Номбре была одета в белое стеганое пальто, черный топ с кружевом и черные джинсы.
Юла выбрала для своего выхода черный пуловер и золотистые обтягивающие штаны.
О мультфильме
Режиссерами анимационного фильма выступили Крис Бак и Фон Верасунторн. А сыграли в нем Крис Пайн, Алан Тудик, Ариана Дебос и другие.
Это история о сообразительной девушке-идеалистке, загадавшей настолько сильное желание, что на него отозвалась космическая сила – маленький шарик безграничной энергии. Чтобы спасти свой народ, они противостоят злому королю. Ведь когда воля одного смелого человека сочетается с магией, происходят удивительные вещи.
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