Звезды на премьере мультфильма: Елена Филонова в кроп-топе с пикантным декольте, участница "Холостяка-11" – в белом пальто

В Киеве состоялся премьерный показ семейного мультфильма от Disney – "Желание", который посетили селебрити. Среди них: Елена Филонова, участница "Холостяка-11" Розали Номбре, Анатолий Анатолич с супругой Юлой и их детьми, Максим Гордеев, Вячеслав Соломка и другие.

Максим Гордеев и Елена Филонова

Розали Номбре

Вячеслав Соломко

Максим Гордеев

Гости премьеры

Самый яркий образ выбрала Елена Филонова. На ней были оранжевые брюки, такого же цвета кроп-топ на молнии и с пикантным декольте и съемные рукава.

Елена Филонова

Розали Номбре была одета в белое стеганое пальто, черный топ с кружевом и черные джинсы.

Розали Номбре

Юла выбрала для своего выхода черный пуловер и золотистые обтягивающие штаны.

Анатолий Анатолич и Юла

О мультфильме

Режиссерами анимационного фильма выступили Крис Бак и Фон Верасунторн. А сыграли в нем Крис Пайн, Алан Тудик, Ариана Дебос и другие.

Это история о сообразительной девушке-идеалистке, загадавшей настолько сильное желание, что на него отозвалась космическая сила – маленький шарик безграничной энергии. Чтобы спасти свой народ, они противостоят злому королю. Ведь когда воля одного смелого человека сочетается с магией, происходят удивительные вещи.

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