Звезды на премьере мультфильма: Валентина Хамайко в вязаном кардигане, беременная Лилия Ребрик – в бежевом платье

Звездные гости пришли на мероприятие со своими семьями.

Недавно в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера семейного анимационного происшествия "Перелет". Мероприятие посетили звезды украинского дубляжа со своими семьями: Валентина Хамайко с мужем Андреем Онистратом и детьми, Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и детьми, Никита Добрынин с сыном Львом.

Валентина Хамайко с мужем Андреем Онистратом и детьми

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и детьми

Никита Добрынин с сыном Львом

Валентина Хамайко выбрала для своего появления белый вязаный кардиган с пуговицами в виде сердечек и черные брюки-клеш.

Валентина Хамайко с семьей

Лилия Ребрик подчеркнула беременный живот бежевым длинным платьем в рубчик.

Лилия Ребрик с семьей

А Никита Добрынин надел серый свитер и черные джинсы.

Никита Добрынин с сыном Львом

На премьере также побывали Григорий Решетник с семьей, Илона Гвоздева, Анна Малиновская, Наталья Денисенко и другие.

Григорий Решетник с семьей

Илона Гвоздева и Анна Малиновская с детьми

В украинский прокат "Перелет" выходит 21 декабря.

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