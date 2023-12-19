Звезды на премьере мультфильма: Валентина Хамайко в вязаном кардигане, беременная Лилия Ребрик – в бежевом платье

Звездные гости пришли на мероприятие со своими семьями.
Недавно в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера семейного анимационного происшествия "Перелет". Мероприятие посетили звезды украинского дубляжа со своими семьями: Валентина Хамайко с мужем Андреем Онистратом и детьми, Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и детьми, Никита Добрынин с сыном Львом.
Валентина Хамайко выбрала для своего появления белый вязаный кардиган с пуговицами в виде сердечек и черные брюки-клеш.
Лилия Ребрик подчеркнула беременный живот бежевым длинным платьем в рубчик.
А Никита Добрынин надел серый свитер и черные джинсы.
На премьере также побывали Григорий Решетник с семьей, Илона Гвоздева, Анна Малиновская, Наталья Денисенко и другие.
В украинский прокат "Перелет" выходит 21 декабря.
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