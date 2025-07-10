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- Шоу-бизнес
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Звезды на премьере нового фильма "Супермен": Дмитрий Коляденко в панамке, Алина Шаманская – в платье с принтом
Украинские знаменитости пришли посмотреть дебютную ленту из обновленной киновселенной DC от Джеймса Ганна.
В Киеве, в кинотеатре "Планета Кино" (ТРЦ River Mall), состоялся допремьерный показ супергеройского экшена "Супермен" - первого фильма обновленной киновселенной DC от режиссера Джеймса Ганна.
Ивент посетили знаменитости: хореограф и певец Дмитрий Коляденко, ведущие Алина Шаманская, Марина Аристова, Андрей Черновол, Олег Борисов и Николай Матросов, режиссер Денис Тарасов, актеры Сергей Кисиль, Евгений Лисничий и Павел Шпегун, лидер группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец и певица Marietta.
О фильме:
Новый «Супермен» – это первый фильм обновленной киновселенной DC от режиссера Джеймса Ганна. Это история о молодом Кларке Кенте, который пытается сбалансировать свою двойную жизнь — журналиста и супергероя. Преисполненный веры в добро человечества, он сталкивается с самым могущественным врагом - Лексом Лютором, который не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить символ надежды. Лента сочетает масштабные экшн-сцены, юмор и душевность, открывая новую эру легендарного героя.
Главную роль в ленте исполнил Дэвид Коренсвет, а его союзницу, дерзкую репортершу Лоис Лейн — звезда сериала «Удивительная миссис Мэйзел» Рэйчел Броснаген. Злодея Лекса Лютора сыграл Николас Холт.
Саундтрек к фильму создали Джон Мерфи и Дэвид Флемминг.
В украинском прокате фильм «Супермен» с сегодняшнего дня, 10 июля.