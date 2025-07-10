Звезды на премьере нового фильма "Супермен": Дмитрий Коляденко в панамке, Алина Шаманская – в платье с принтом

Дмитрий Коляденко

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В Киеве, в кинотеатре "Планета Кино" (ТРЦ River Mall), состоялся допремьерный показ супергеройского экшена "Супермен" - первого фильма обновленной киновселенной DC от режиссера Джеймса Ганна.

Ивент посетили знаменитости: хореограф и певец Дмитрий Коляденко, ведущие Алина Шаманская, Марина Аристова, Андрей Черновол, Олег Борисов и Николай Матросов, режиссер Денис Тарасов, актеры Сергей Кисиль, Евгений Лисничий и Павел Шпегун, лидер группы «Без Обмежень» Сергей Танчинец и певица Marietta.

Дмитрий Коляденко/Фото Кирилл Авраменко

Алина Шаманская/Фото Кирилл Авраменко

Андрей Черновол/Фото Кирилл Авраменко

Денис Тарасов/Фото Кирилл Авраменко

Екатерина Вареник, Сергей Кисиль и Анна Луценко/Фото Кирилл Авраменко

Марина Аристова/Фото Кирилл Авраменко

Олег Борисов/Фото Кирилл Авраменко

Николай Матросов/Фото Кирилл Авраменко

Снежана Успенская, Marietta и Анна Луценко/Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

Фото Кирилл Авраменко

О фильме:

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Новый «Супермен» – это первый фильм обновленной киновселенной DC от режиссера Джеймса Ганна. Это история о молодом Кларке Кенте, который пытается сбалансировать свою двойную жизнь — журналиста и супергероя. Преисполненный веры в добро человечества, он сталкивается с самым могущественным врагом - Лексом Лютором, который не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить символ надежды. Лента сочетает масштабные экшн-сцены, юмор и душевность, открывая новую эру легендарного героя.

Главную роль в ленте исполнил Дэвид Коренсвет, а его союзницу, дерзкую репортершу Лоис Лейн — звезда сериала «Удивительная миссис Мэйзел» Рэйчел Броснаген. Злодея Лекса Лютора сыграл Николас Холт.

Саундтрек к фильму создали Джон Мерфи и Дэвид Флемминг.

В украинском прокате фильм «Супермен» с сегодняшнего дня, 10 июля.

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