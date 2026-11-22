Светлана Тарабарова и Татьяна Малкова

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В столичном кинотеатре «Оскар» (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера украинского семейного фильма «S Николай и потерянное письмо». Ленту первыми увидели представители киноиндустрии, украинские знаменитости, блогеры, инфлюенсеры и приглашенные гости.

Премьерный вечер прошел в праздничной атмосфере. Гостей ждали тематический декор, подарки, угощения и возможность первыми окунуться в рождественскую историю о сбывающихся детских мечтах и вере в чудеса.

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На красной дорожке появилась творческая команда фильма — Виктор Жданов, Артемий Егоров, Татьяна Малкова, Ирина Сопонару, Александр Швец, Мария Мархай, Макар Никоненко и Анастасия Демьяненко.

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Творческая команда фильма

Съемочная группа фильма

Артемий Егоров, Татьяна Малкова, Виктор Жданов

На премьеру также пришли певица Светлана Тарабарова (TARABAROVA) и фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, которые приняли участие в создании музыкального сопровождения фильма. Артисты пришли на показ вместе со своими семьями.

Светлана Тарабарова

Женя Галич

Среди звездных гостей также были телеведущая Валентина Хамайко, ветеран и общественный деятель Александр Терен, певица Анна Завальская, актеры Елена Светлицкая и Сергей Кисиль, ведущий Вячеслав Соломка, режиссер Денис Тарасов, основательница бренда OLIZ Кристина Олиярник, участницы реалити-шоу «Холостяк» Ирина Кулешина и Валерия Полянская и другие.

Ирина Сопонару, Анна Сахарова, Татьяна Малкова

Анна Сахарова и Сергей Кисиль

Олег Верняев

Елена Шершнева и Анна Малиновская

Ирина Царикова

Ирина Кулешина и Валерия Полянская

Вячеслав Соломка

Галина Зайва

Мария Панькив

Большинство знаменитостей пришли на премьеру вместе с детьми, ведь фильм рассчитан на семейный просмотр.

После показа актеры и звездные гости поделились своими впечатлениями от просмотра.

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Исполнительница главной женской роли Татьяна Малкова призналась, что фильм настолько ее тронул, что она не смогла сдержать слез, хотя хорошо знала сценарий и участвовала в съемках.

«Я вообще довольно скептически отношусь ко всем фильмам, в которых участвую. Всегда найду, к чему придраться. Но здесь для меня очень высоким показателем стало то, что я на половине фильма расплакалась и не могла остановиться. Я думала, что спокойно посмотрю этот фильм, потому что я видела сценарий, я там играла, я заранее видела некоторые сцены. Значит, мы сняли хороший фильм», — рассказала актриса.

Женя Галич и Татьяна Малкова

Артемий Егоров, сыгравший главную роль, отметил, что для него самой важной стала реакция маленьких зрителей.

«Дети выходили из зала и искренне радовались, благодарили — всем понравилось. Какие здесь еще могут быть ожидания?! Все замечательно. Надеемся, что фильм посмотрят как можно больше людей и не только в Украине», — поделился актер.

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Актриса Ирина Сопонару также осталась довольна просмотром. Особенно ей понравилось музыкальное оформление фильма.

«Фильм очень классный, музыка просто супер, TARABAROVA написала потрясающий саундтрек. Мне он очень понравился, и после просмотра чувствуется приближение праздника. Фильм о том, что чудеса случаются, и нужно не терять надежду, свет внутри нужно уметь беречь, лелеять его», — сказала Ирина.

Своими эмоциями поделилась и Светлана Тарабарова, которая написала музыку к фильму.

«Я счастлива, что у меня есть возможность принять участие в этом фильме и согреть вас своей музыкой. Это прекрасный повод собраться всей семьей, провести время вместе и поверить, что чудеса действительно случаются», — отметила певица.

Светлана Тарабарова

А вот Женя Галич подчеркнул, что сейчас украинским зрителям, особенно детям, очень нужны светлые и добрые истории, которые дарят положительные эмоции.

«Прекрасный фильм, созданный для того, чтобы мы снова поверили в чудеса. И главное, что сейчас такие фильмы очень нужны, потому что вокруг много негатива, стресса, усталости. А наши дети точно не заслуживают этого. Наши дети должны верить в чудеса и в то, что все будет хорошо», — сказал музыкант.

Он также подчеркнул, что для него особенно важно, что это украинский фильм об украинских детях, снятый украинскими кинематографистами на украинском языке.

О фильме:

Накануне Дня святого Николая успешный, но циничный и жадный бизнесмен Борис попадает в аварию, после которой начинает видеть рядом с собой девятилетнего мальчика — самого себя в детстве. Теперь мужчине нужно к празднику осуществить свою давнюю детскую мечту, иначе он навсегда утратит способность радоваться жизни, а Святой Николай останется без своей волшебной силы.

«S Николай и потерянное письмо» уже в национальном прокате.

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