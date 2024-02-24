Звезды на премьере семейного фильма: Лера Мандзюк в жакете с принтом "гусиная лапка", Елена Филонова – в ботфортах

В Киеве состоялся премьерный показ семейной комедии "Кот & Пес: Безумные приключения".

На мероприятии побывала инфлюэнсер Елена Филонова и стендап-комикеса Лера Мандзюк, которая озвучила главную героиню фильма – звезду соцсети кошку Деву. Кстати, для Леры этот дубляж стал дебютом.

Лера предстала на ивенте в элегантном луке. На ней был черный топ на молнии, черная юбка миди А-силуэта и укороченный красный жакет с сине-черным принтом "гусиная лапка".

Наряд Мандзюк скомбинировала с капроновыми черными колготами и бархатными красными ботильонами. Аккуратная укладка и макияж с красной помадой завершили аутфит стендап-комикесы.

Елена продемонстрировала на мероприятии стильный образ total black. На ней был жакет с одной пуговицей, топ с сексуальным декольте, лосины и ботфорты на высокой платформе и каблуках.

Аутфит Филонова дополнила укладкой с локонами, макияжем с акцентом на красной помаде, чокером с бантиком и черной сумкой с цепочкой.

О фильме:

Кот и собака выбираются из клеток и убегают от своих хозяев в аэропорту. Чтобы найти своих домашних питомцев, владельцам животных нужно пройти долгий путь с приключениями. Смогут ли хозяева объединить усилия в поисках своих животных?

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