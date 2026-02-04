Звезды на премьере сериала "История любви" о сыне Кеннеди — одного из самых обсуждаемых проектов года

Пол Келли и Сара Пиджон / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялась премьера долгожданного сериала «История любви: Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт», который расскажет историю одной из самых известных пар Америки в 1990-х годах — единственного сына президента Кеннеди и его жены.

Пол Келли, Сара Пиджон, Наоми Уоттс / © Associated Press

Сериал создан писателем, режиссером и продюсером Райаном Мерфи, в резюме которого также есть такие же культовые проекты как «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений». Съемки проходили в Нью-Йорке, где на самом деле жила пара, а главные роли исполнили малоизвестные пока актеры — Пол Келли и Сара Пиджон. Однако также в проекте сыграла Наоми Уоттси дочь Мерил Стрип — Грейс Хаммер.

Звезды пришли на презентацию в полном составе и позировали фотографам. Сара выбрала изысканный ансамбль от Chanel, созданный Матье Блази для коллекции PF2026, которую он презентовал в Нью-Йорке. Образ включал длинную тунику с вышивкой и перьями и черные брюки.

Сара Пиджон / © Associated Press

Пол Келли надел классический черный костюм без галстука. В таком образе актер был очень похож на своего экранного персонажа.

Пол Келли и Сара Пиджон / © Associated Press

Наоми Уоттс надела платье от Balenciaga из коллекции осень-зима 2026 с открытыми плечами и высокими белыми перчатками.

Наоми Уоттс / © Associated Press

А дочь Мерил Стрип — Грейс Хаммер выбрала платье с декольте и разрезом от Tom Ford из коллекции осень-зима 2025, которое по дизайну напоминало жилет.

Грейс Гаммер / © Associated Press

Напомним, что Наоми Уоттс сыграет самую известную женщину в мире — бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди, а Грейс досталась роль Кэролайн Кеннеди — дочери Жаклин Кеннеди и сестры Джона Кеннеди-младшего.

Джон-младший — был единственным сыном Джона Кеннеди. Он был главным героем желтой прессы — за ним и его женой охотились папарацци и караулили снаружи квартиры пары в Трайбеке, чтобы сделать снимки. Джон и Кэролин Бессетт трагически погибли 16 июля 1999 года, разбившись на самолете.

Джон Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт / © Getty Images

Показ сериала стартует 12 февраля.