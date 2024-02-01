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Звезды на премьере шпионской комедии "Аргайл": Илона Гвоздева в клетчатом жакете, Амадор Лопес – в пиджаке с колосьями

Звезды на премьере шпионской комедии "Аргайл": Илона Гвоздева в клетчатом жакете, Амадор Лопес – в пиджаке с колосьями

Звезды на премьере шпионской комедии "Аргайл": Илона Гвоздева в клетчатом жакете, Амадор Лопес – в пиджаке с колосьями

Илона Гвоздева

Фильм уже показывают в украинских кинотеатрах.

В кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялся премьерный показ шпионской комедии "Аргайл", режиссером которой является муж супермодели 90-х Клаудии Шиффер — Мэттью Вон.

Мероприятие посетили селебриты и блогеры: Илона Гвоздева, Амадор Лопес, Алексей Суровцев, Юла и Анатолий Анатолич, Оксана Гутцайт, Анна Малиновская, Назар Грабарь, Марина Александрова (СКАЖЕНА), Макс Гордеев, Вячеслав Соломка, Евгений Еремин.

Илона Гвоздева / ©
Илона Гвоздева
Ольга Женевская и Амадор Лопес / ©
Ольга Женевская и Амадор Лопес
Алексей Суровцев / ©
Алексей Суровцев
Анатолий Анатолич / ©
Анатолий Анатолич
Юла / ©
Юла
Евгений Еремин, Илона Гвоздева, Ольга Женевская, Анна Малиновская, Марина Гайовач / ©
Евгений Еремин, Илона Гвоздева, Ольга Женевская, Анна Малиновская, Марина Гайовач
Оксана Гутцайт / ©
Оксана Гутцайт
Назар Грабар / ©
Назар Грабар
Марина Александрова (Бестливая) / ©
Марина Александрова (Бестливая)
Макс Гордеев / ©
Макс Гордеев
Вячеслав Соломко и Амадор Лопес / ©
Вячеслав Соломко и Амадор Лопес
Евгений Еремин / ©
Евгений Еремин

На фотозоне премьеры был представлен яркий специальный рюкзак в знаковый для ленты принт для переноса животных с окошком для головы. Именно в таком рюкзаке главная героиня фильма Элли Конвей носила своего кота, которого сыграл кот Клаудии Шиффер по имени Чип.

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Гости премьеры / ©
Гости премьеры

О фильме:

Известный автор шпионских бестселлеров Элли Конвей любит проводить время дома за компьютером вместе со своим домашним любимцем – котом Алфи. Но все меняется, когда сюжеты вымышленных произведений Конвей, главный герой в которых секретный агент Аргайл и его миссия по раскрытию глобального шпионского синдиката, начинают отражать тайные действия реальной шпионской организации. Писательницу ждут опасные приключения.

С сегодняшнего дня фильм "Аргайл" в украинском прокате.

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