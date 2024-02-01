Звезды на премьере шпионской комедии "Аргайл": Илона Гвоздева в клетчатом жакете, Амадор Лопес – в пиджаке с колосьями

Фильм уже показывают в украинских кинотеатрах.
В кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялся премьерный показ шпионской комедии "Аргайл", режиссером которой является муж супермодели 90-х Клаудии Шиффер — Мэттью Вон.
Мероприятие посетили селебриты и блогеры: Илона Гвоздева, Амадор Лопес, Алексей Суровцев, Юла и Анатолий Анатолич, Оксана Гутцайт, Анна Малиновская, Назар Грабарь, Марина Александрова (СКАЖЕНА), Макс Гордеев, Вячеслав Соломка, Евгений Еремин.
На фотозоне премьеры был представлен яркий специальный рюкзак в знаковый для ленты принт для переноса животных с окошком для головы. Именно в таком рюкзаке главная героиня фильма Элли Конвей носила своего кота, которого сыграл кот Клаудии Шиффер по имени Чип.
О фильме:
Известный автор шпионских бестселлеров Элли Конвей любит проводить время дома за компьютером вместе со своим домашним любимцем – котом Алфи. Но все меняется, когда сюжеты вымышленных произведений Конвей, главный герой в которых секретный агент Аргайл и его миссия по раскрытию глобального шпионского синдиката, начинают отражать тайные действия реальной шпионской организации. Писательницу ждут опасные приключения.
С сегодняшнего дня фильм "Аргайл" в украинском прокате.
Читайте также: